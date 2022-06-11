Что можно делать 11 июня, а от каких действий лучше отказаться, чтобы не нагрешить - читайте в материале УНИАН.

Святая Феодосия родилась в знатной и благочестивой семье в Константинополе. Мать ее молилась Богу, чтобы тот подарил ей ребенка и обещала завещать дитя церкви. Господь выполнил молитвы женщины и у нее родилась дочь, которую та с детства воспитывала в страхе Божием, а после смерти мужа отдала в монастырь. Феодосия выросла и, похоронив мать, раздала все семейное имущество, посвящая себя трудам и молитве.

Феодосия вместе с другими инокинями боролась против ереси во времена правления Льва Армянина. Обличала его в нечестии, выступала против его решений и активно проповедовала христианство. За это ее подвергли страшным пыткам, а затем сожгли в печи. Мощи святой Феодосии были признаны чудотворными.

В честь памяти мученицы сегодня отмечается народный праздник 11 июня - Федосья Колосяница.

Православный праздник 11 июня - день памяти блаженного Иоанна

Святого Иоанна прозвали юродивым, потому что он с детства тяготел к подвижнической жизни. По средам и пятницам не принимал пищи совсем, а в остальные дни питался хлебом и водой. Еще в отрочестве он выбрал себе хижину в уединенном месте и поселился там, проводя все время в трудах, посте и молитве.

Иоанн также не носил одежд - ходил в ветхом и летом, и зимой, терпел издевательства от людей, а тем, кто приходил к нему за советом - помогал как мог. Известно, что юродивый вынес все тяготы ради Христа и скончался в молодых летах.

Приметы 11 июня

рожь колосится - будет богатый урожай грибов;

пчелы сидят в ульях - ждать сильных ливней;

густой туман утром - урожай хлеба будет скудным;

много пауков - к ясной и теплой погоде.

Что сегодня нельзя делать

Славяне верили, что этот день собирает в себе все несчастья, поэтому старались без надобности не выходить из дома и не шуметь. Также было не принято прыгать и бегать по земле - с 11 июня начинает колоситься рожь, а если потревожить землю, то урожай будет плохим.

Что можно делать 11 июня

Православные верующие молятся святой Феодосии о хорошем урожае, защите от сглаза и болезней. Люди с этого дня начинают подкармливать скотину печеными лепешками и баранками, чтобы повысить плодовитость. Также с этой даты можно начинать сеять гречиху на полях.

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