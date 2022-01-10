10 народный праздник / фото ua.depositphotos.com
Христиане отмечают 10 января церковный праздник под названием Рождественский мясоед. Наши предки в эту дату ставили на стол много разных мясных блюд. Фермеры 10 января забивали домашний скот.
На Мясоед часто справляли свадьбы и отмечали с богатым столом. Свадьбы переносили на эту дату, поскольку сейчас не было сельскохозяйственных работ.
Ещё одно название это даты - Домочадцев день. Сегодня принято приглашать в гости всех родных и близких. Молодежь собиралась отдельно от взрослых и проводила посиделки. С этой даты дети ходят по домам с колядками.
Что нельзя делать 10 января
- Нельзя отказывать в просьбе и помощи сегодня.
- Спать днем 10 января - плохая примета. Можно легко заболеть.
- Нельзя пересаливать блюда и есть слишком много соли, иначе будут болеть почки.
Приметы погоды 10 января
- Если кошка спит целый день, то скоро потеплеет.
- Безветренная погода сулит урожайный год.
- Птицы близко к людям подходят - к метели.
- Метель сегодня сулит дождливое и сырое лето.