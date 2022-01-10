Народный праздник 10 января имеет названия Домочадцев день, Рождественский мясоед.

Христиане отмечают 10 января церковный праздник под названием Рождественский мясоед. Наши предки в эту дату ставили на стол много разных мясных блюд. Фермеры 10 января забивали домашний скот.

На Мясоед часто справляли свадьбы и отмечали с богатым столом. Свадьбы переносили на эту дату, поскольку сейчас не было сельскохозяйственных работ.

Ещё одно название это даты - Домочадцев день. Сегодня принято приглашать в гости всех родных и близких. Молодежь собиралась отдельно от взрослых и проводила посиделки. С этой даты дети ходят по домам с колядками.

Что нельзя делать 10 января

Нельзя отказывать в просьбе и помощи сегодня. Спать днем 10 января - плохая примета. Можно легко заболеть. Нельзя пересаливать блюда и есть слишком много соли, иначе будут болеть почки.

Приметы погоды 10 января

Если кошка спит целый день, то скоро потеплеет.

Безветренная погода сулит урожайный год.

Птицы близко к людям подходят - к метели.

Метель сегодня сулит дождливое и сырое лето.

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