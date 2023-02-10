Народный праздник 10 февраля известен под названиями Ефремов день, Ефрем ветродуй, сверчковый заступник.

Христиане отмечают церковный праздник 10 февраля в честь трех разных святых по имени Ефрем.

В Киевской Руси эта дата была известна как День домового. 10 февраля было принято угощать домового, чтобы он не шалил в доме. Считалось, что злой и голодный домовой может навредить людям и домашним животным, сломать мебель и потушить огонь в печи. Также по поверьям домовой может забрать у родителей ребенка, если про малыша плохо заботятся, и воспитать его самостоятельно.

Наши предки в этот день оставляли в доме миску каши или булку для домового. Часто для домового оставляли конфеты, леденцы или небольшой кусочек хлеба с вареньем. А чтобы дух не шалил в доме и не портил вещи, ему возле тарелки оставляли монетку.

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Дата 10 февраля считается удачной для уборки и домашних посиделок. Считается, что если семья сегодня соберется за ужином, то родственники весь год проживут в мире и согласии.

Что нельзя делать 10 февраля

Святой Ефремий считается покровителем насекомых. В этот день нельзя убивать никаких сверчков, клопов, тараканов и мух, иначе святой разгневается. Нельзя ссориться и скандалить в этот день. По давним поверьям, 10 февраля нельзя ругать, обзывать и тем более бить ребенка, иначе домовой может его забрать от злых родителей. Нельзя лениться в этот день, мусорить и разводить беспорядок в доме. Также нельзя надолго оставлять немытую посуду.

Приметы погоды 10 февраля

Сильный ветер в этот день предвещает дождливую погоду.

Если прилетели из зимовки скворцы, дрозды или жаворонки, то уже скоро наступит весна.

Длинные сосульки означают, что весна будет поздней, но теплой.

Густой и тяжелый воздух сегодня - к дождливой и ветряной погоде.

Туман утром 10 февраля предвещает потепление, но с сильными осадками.

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