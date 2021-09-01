Сегодня отмечается первый день осени.

1 сентябре христиане отмечают церковный праздник римского военачальника Андрея Стратилата Таврийского. Сегодня первый осени. По погоде 1 сентября определяли погоду на всю осень. По приметам, сон в ночь на 1 сентября вещий.

В доимператорские времена в этот день отмечали новый год. Ночью устраивали народные гуляния и накрывали богатый стол. Наши предки на Стратилата размышляли над прошедшим годом и составляли планы на будущее.

1 сентября также начинается новый учебный год у школьников и студентов. В этот день обычно наступает потепление после августовских холодов. В народе эта дата получила названия Фёкла-свекольница, потому что к 1 сентября созревают морковь и свекла. По поверьям, ребенку нужно дать немного вареной свеклы с утра, чтобы ум прибавлялся.

По народным приметам, 1 сентября нельзя рассказывать чужие секреты и обсуждать человека за спиной. Это может привести к серьезной болезни. Также в эту дату нельзя решать финансовые вопросы и надевать новую одежду, если вы отправляетесь в путешествие.

Приметы погоды 1 сентября

Какая погода сегодня, такой она будет всю осень.

Если с ореха уже опадают листья, то пора выкапывать свеклу.

Береза уже желтая – к ранней осени.

Туман с утра предвещает снежную зиму.

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Автор: Екатерина Пулатова