1 сентябре христиане отмечают церковный праздник римского военачальника Андрея Стратилата Таврийского. Сегодня первый осени. По погоде 1 сентября определяли погоду на всю осень. По приметам, сон в ночь на 1 сентября вещий.
В доимператорские времена в этот день отмечали новый год. Ночью устраивали народные гуляния и накрывали богатый стол. Наши предки на Стратилата размышляли над прошедшим годом и составляли планы на будущее.
1 сентября также начинается новый учебный год у школьников и студентов. В этот день обычно наступает потепление после августовских холодов. В народе эта дата получила названия Фёкла-свекольница, потому что к 1 сентября созревают морковь и свекла. По поверьям, ребенку нужно дать немного вареной свеклы с утра, чтобы ум прибавлялся.
По народным приметам, 1 сентября нельзя рассказывать чужие секреты и обсуждать человека за спиной. Это может привести к серьезной болезни. Также в эту дату нельзя решать финансовые вопросы и надевать новую одежду, если вы отправляетесь в путешествие.
Приметы погоды 1 сентября
- Какая погода сегодня, такой она будет всю осень.
- Если с ореха уже опадают листья, то пора выкапывать свеклу.
- Береза уже желтая – к ранней осени.
- Туман с утра предвещает снежную зиму.
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