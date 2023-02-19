Что такое Мясопустная неделя, как ее провести и что нельзя делать.

19 февраля отмечается Мясопустная неделя, или Неделя о Страшном суде. Почему она так называется и как ее правильно провести - читайте в материале УНИАН.

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Что такое Мясопустная неделя

Третье воскресенье подготовительного периода перед Великим постом в православном календаре называется Неделя о Страшном суде, или Мясопустная неделя. Сразу оговоримся: неделя в церковно-славянском языке - это воскресный день, а слову "неделя" в значении семь дней соответствует название "седмица". То есть, Мясопустная неделя в этом году - это воскресенье, 19 февраля.

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В этот день в церкви проводятся богослужения - они призывают каждого покаяться, начать исправлять свою жизнь и творить милосердные дела. Также Мясопустная неделя - это последний день перед Великим постом, когда разрешено есть мясо.

Мясопустная неделя - что можно есть

Мясопустная неделя - это день, когда старались вдоволь наесться мяса и мясных продуктов, аж до самой Пасхи. Считалось, что в этот день мясо нужно есть 12 раз.

Особых запретов на еду в Мясопустную неделю нет: можно есть свинину, мясо птицы, говядину, колбасу. Но наестся вдоволь - не значит без меры. Важно помнить, что идет подготовка к строгим ограничениям, поэтому лучше, чтобы мясо было постным.

Также в Мясопустную неделю можно есть молочные продукты, яйца и блины - главное блюдо следующей, Сырной седмицы, или, как ее называют в народе, Масленицы.

Что можно делать в Мясопустную неделю

В Мясопустную неделю стоит посетить службу в храме и покаяться в грехах. В этот день советуют молиться о здоровье, семейном счастье и благополучии. Следует провести день в спокойствии, чтобы морально подготовиться к Сырной седмице и Великому посту. Если намерены поститься, можно продумать свой постный рацион.

Что нельзя делать в Мясопустную неделю

Есть и несколько запретов для этого дня:

нельзя ни с кем ругаться или кого-то обижать - ни словами, ни действиями;

нельзя переедать мяса и мясных продуктов - знайте меру;

нельзя устраивать пышные застолья с алкоголем;

нельзя впадать в уныние из-за отказа от мяса.

Помните, что Великий пост - не наказание и воспринимать его нужно не как пытку, а как очищение тела и души.

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