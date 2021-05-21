В этот день христиане вспоминают вознесение Христа на небеса через 40 дней после его воскрешения.

Ежегодно христиане отмечают Вознесение Господне и радостно празднуют этот день. Этот праздник не менее важен, чем Рождество и Пасха, ведь связан с одним из главнейших событий в биографии Иисуса Христа. Согласно Святому Писанию, на 3 день после своей смерти Иисус чудесным образом воскрес и являлся своим ученикам, давая последние уроки. На 40 день после воскрешения он предстал перед апостолами в Иерусалиме и вознесся на небо.

Когда отмечается Вознесение в 2021 году

Читайте такжеДень Иоанна Богослова 2021: чем известен апостол, традиции праздника и приметыВознесение Христово всегда отмечается через 40 дней после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В 2021 году Пасха была поздней и отмечалась 2 мая, а Вознесение православные отпразднуют 10 июня. Католики отметили праздник 13 мая. Выходной в этот день не предусмотрен.

Как отметить Вознесение и что нельзя делать

Традиционно в двунадесятые (то есть связанные с биографией Христа) праздники сопровождаются церковной службой. Заканчивается пасхальный период, звучат последние пасхальные песнопения, а люди перестают здороваться словами "Христос Воскрес!". Верующие посещают службу или молятся дома. В этот день можно употреблять любую пищу и заниматься работой по домой.

В народе в этот праздник ассоциируется с окончательным наступлением лета. Часто в Вознесение водят хороводы, устраивают гуляния в честь будущего урожая. Хозяйки пекли хлебные лепешки в форме лестниц и праздновали с родными. В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся и просящим. Также не стоит ругаться, ссориться, сквернословить. По народным поверьям, в Вознесение нельзя стричься, кричать на улице, работать на огороде и заключать брак.

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Автор: Екатерина Пулатова