Татьянин день является одним из самых известных январских праздников.

Каждый год в январе отмечается Татьянин день. В этот же день также обычно празднуют и День студентов.

Татьянин день в 2021 году – дата

Татьянин день имеет постоянную дату празднования и традиционно его празднуют 25 января. В 2021 году данный праздник приходится на понедельник.

Дата 25 января определена не случайно. Она связана с почитанием Великой мученицы Татьяны. По преданию, ее казнили именно в этот день.

Также в эту дату принято праздновать неофициальный День студента.

Татьянин день: история праздника

Читайте такжеДень сурка 2021 - дата, история и традиции веселого праздникаПо преданию, Татьяна жила во II-III веках в Риме и была родом из богатой семьи. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в благочестии. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж, ведь понимала, что ни одна любовь не сравнится с Божьей, и только ему хотела она служить. Известно, что девушка в посте и молитве ухаживала за больными, помогала малоимущим и нуждающимся членам христианской общины, а также посещала узников.

Во время очередных гонений христиан, узнав, что Татьяна христианка, язычники схватили девушку и издевались над ней. Ее заставляли поклониться статуе языческого бога Аполлона. Однако у Татьяны хватило сил и мужества устоять и ответить отказом. За это ее обрекли на жестокие пытки. После очередных пыток, поняв, что Татьяна не отречется от Христа, – ей отрубили голову мечом.

Ныне же христиане минают Татьяну в молитвах, а сама мученица причислена к лику святых, ведь даже жестокие пытки не сломили ее веру в Господа.

День Татьяны и связь со студенчеством

В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, который был первым учебным заведением в Российской империи столь высокого уровня. Эта дата считается днем основания университета.

Впоследствии день стали отмечать все студенты. Даже в народе мученицу Татьяну стали называть их покровительницей. Считается, что святая всегда помогает в учебе.

Традиции Татьяниного дня

Ежегодно в День Татьяны в церквях проводят богослужения в честь мученицы, а студенты и школьники могут поставить свечи за успехи в учебе.

На Татьянин день обычно устраивают посиделки, накрывают стол. По традиции хозяйки пекут хлеб и печенье в форме солнца. По виду выпечки, в частности, пытались определить, что ждет в будущем: если тесто хорошо поднимается – то год будет хорошим. Каждый член семьи должен попробовать эту выпечку.

Конечно же, студенты устраивают в этот день шумные празднования и веселье. Они верят: если во время праздника нарисовать дом с дымоходом на последней странице зачетки, то обучение будет успешным и легким в следующем году.

Приметы на Татьянин день

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральЕсли на Татьяны солнце рано светит – к раннему прилету птиц.

Снег в этот день предвещает дождливое лето, а мороз и ясное небо – к урожаю.

Если на Татьяну идет снег – значит ожидается морозный февраль и дождливое лето.

Если в Татьянин день морозно и ясно – будет хороший урожай, если же "гнилой ветер" (южный) или теплая метель – к неурожаю.

Главной хорошей студенческой приметой этого дня считается, как следует повеселиться и ни в коем случае не касаться конспектов.

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Автор: Алина Вишневская