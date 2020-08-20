День шахтера в Украине: дата и история праздника

Празднование проходит в последнее воскресенье августа.

Совсем скоро работники отечественной угольной промышленности будут праздновать свой профессиональный праздник - День шахтера. На когда он выпадает в 2020 году, почему дата меняется и какова история праздника - читайте ниже.

День шахтера - дата праздника

В Украине и ряде других постсоветских стран День шахтера празднуют в конце лета - последнее воскресенье августа. В 2020 году это 30 августа. Праздник не переносится на следующий день - понедельник будет рабочим.

Особенности Дня шахтера в Украине

Для многих шахтерских населенных пунктов Украины День шахтера одновременно является и Днем города. Речь прежде всего идет о городах Донбасса - Донецке, Горловке, Макеевке, Шахтерске и других.

История Дня шахтера

Впервые праздник отметили в 1935 году. Тогда в ночь на 31 августа шахтер Алексей Стаханов дал старт стахановскому движению, установив рекорд по объемам добытого угля.

В независимой Украине праздник был установлен указом президента от 16 августа 1993 года "... в поддержку инициативы работников угольной промышленности".

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Автор: Юрий Годован