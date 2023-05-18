18 мая католики отмечают Вознесение Господне. Они будут рады получить от близких красивое поздравление.

18 мая 2023 года у католиков отмечается Вознесение Господне 2023 - один из самых важных в году церковных праздников. Согласно Библии, ровно через 40 дней после Воскрешения Иисуса (чему посвящена Пасха) он во плоти вознесся на небо и попал в Царствие Небесное. В этот светлый праздник католикам будет приятно получить поздравления с Вознесением от близких.

Когда Вознесение 2023 у католиков

У католиков и православных дата праздника различается, поскольку они по-разному празднуют Пасху. У православных Пасха 2023 была 16 апреля, а Вознесение Господне будет через 40 дней - 26 мая. Католики отмечали Пасху 9 апреля, а Вознесение - 18 мая.

История праздника Вознесение Господне

Как известно всем христианам, в возрасте 33 лет Иисус был казнен распятием на кресте, а через 3 дня после казни он воскрес. После своего чудесного воскрешения Сын Божий в течение 40 дней пребывал на Земле и давал последние уроки своим ученикам. На 40 день он собрал всех апостолов в Иерусалиме и на их глазах вознесся в Царствие Божье.

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После Вознесения Иисуса апостолам явились ангелы и предсказали, что в будущем случится Второе пришествие Иисуса, и он совершит Страшный суд над всеми людьми.

Католическое Вознесение 2023 - традиции праздника

У католиков на Вознесение принято тушить пасхальные свечи, которые горели в течение 40 дней. Во многих католических странах Вознесение Господне является официальным выходным, и верующие в этот день посещают церковь и откладывают все дела.

В некоторых католических странах символом Вознесения являются птицы. В Германии на праздник в конце церковной службы выпускают голубей, а в Австрии пекут булочки в форме птиц.

Также на Вознесение католики освящают бобовые и виноград. А вечером в праздник могут собраться всей семьей за праздничным ужином.

Поздравления с Вознесением Господним 2023

Звенят колокола

И празднуют сегодня

В церквях и городах

Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,

Обиду не таить,

Чего душа желает —

Смогли осуществить!

***

Пусть мир и радость воцарятся,

Мечты, что есть, осуществятся,

Царит покой, гармония порхает,

Просветление жить помогает!

Пусть духовность торжествует,

Жизнь — щедрость пусть дарует,

Свет на души пускай проливается,

Радость с любовью воедино сливается!

***

Вознесение Господне

Дружно празднуем сегодня.

Рожь уж колос выпускает,

Вся природа расцветает!

Наступает наше лето,

Что теплом любви согрето,

Разожжем костер поярче,

Чтобы лето было жарче!

***

С Вознесением Господним!

Пусть в душе сияет счастье,

И особенно сегодня

Все пусть станет получаться!

Вера пусть сопровождает

Вас всегда по жизни доброй,

А еще я вам желаю

Светлой радости огромной!

***

С Вознесением Господним

Мы поздравить вас хотим,

Поздравок добром наполним

И для всех его прочтим,

И пускай сегодня — праздник,

Надо нам не забывать

Дорогих подарков разных

Всем любимым отправлять.

***

Празднуем мы все сегодня

Вознесение Господне.

Много счастья ожидаем

И, конечно, поздравляем.

Долгих лет я всем желаю,

Много счастья обещаю.

Чтобы в каждом доме праздник,

Чтоб любили мягко, страстно.

***

С Вознесением Господним!

Пусть в семье любовь царит,

Процветание рядом бродит,

Манит нежность, как магнит.

Будут радость и успехи,

Теплота в сердцах живёт,

Исполняются без спешки

Все мечты пусть круглый год!

***

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

***

Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

***

Поздравляю католиков со светлым праздником Вознесения. Желаю мира и гармонии в душе, здоровья, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.

***

Поздравляю с Вознесением Господним. Желаю мира за окном и чистого-чистого неба. Желаю крепкого здоровья и много-много сил. Желаю уважения и дружбы. Желаю любви и счастливой надежды. Желаю веры и смелости. Желаю гармонии и доброты души!

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