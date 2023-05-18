18 мая 2023 года у католиков отмечается Вознесение Господне 2023 - один из самых важных в году церковных праздников. Согласно Библии, ровно через 40 дней после Воскрешения Иисуса (чему посвящена Пасха) он во плоти вознесся на небо и попал в Царствие Небесное. В этот светлый праздник католикам будет приятно получить поздравления с Вознесением от близких.
Когда Вознесение 2023 у католиков
У католиков и православных дата праздника различается, поскольку они по-разному празднуют Пасху. У православных Пасха 2023 была 16 апреля, а Вознесение Господне будет через 40 дней - 26 мая. Католики отмечали Пасху 9 апреля, а Вознесение - 18 мая.
История праздника Вознесение Господне
Как известно всем христианам, в возрасте 33 лет Иисус был казнен распятием на кресте, а через 3 дня после казни он воскрес. После своего чудесного воскрешения Сын Божий в течение 40 дней пребывал на Земле и давал последние уроки своим ученикам. На 40 день он собрал всех апостолов в Иерусалиме и на их глазах вознесся в Царствие Божье.
После Вознесения Иисуса апостолам явились ангелы и предсказали, что в будущем случится Второе пришествие Иисуса, и он совершит Страшный суд над всеми людьми.
Католическое Вознесение 2023 - традиции праздника
У католиков на Вознесение принято тушить пасхальные свечи, которые горели в течение 40 дней. Во многих католических странах Вознесение Господне является официальным выходным, и верующие в этот день посещают церковь и откладывают все дела.
В некоторых католических странах символом Вознесения являются птицы. В Германии на праздник в конце церковной службы выпускают голубей, а в Австрии пекут булочки в форме птиц.
Также на Вознесение католики освящают бобовые и виноград. А вечером в праздник могут собраться всей семьей за праздничным ужином.
Поздравления с Вознесением Господним 2023
Звенят колокола
И празднуют сегодня
В церквях и городах
Вознесение Господне!
Желаю духом крепнуть,
Обиду не таить,
Чего душа желает —
Смогли осуществить!
***
Пусть мир и радость воцарятся,
Мечты, что есть, осуществятся,
Царит покой, гармония порхает,
Просветление жить помогает!
Пусть духовность торжествует,
Жизнь — щедрость пусть дарует,
Свет на души пускай проливается,
Радость с любовью воедино сливается!
***
Вознесение Господне
Дружно празднуем сегодня.
Рожь уж колос выпускает,
Вся природа расцветает!
Наступает наше лето,
Что теплом любви согрето,
Разожжем костер поярче,
Чтобы лето было жарче!
***
С Вознесением Господним!
Пусть в душе сияет счастье,
И особенно сегодня
Все пусть станет получаться!
Вера пусть сопровождает
Вас всегда по жизни доброй,
А еще я вам желаю
Светлой радости огромной!
***
С Вознесением Господним
Мы поздравить вас хотим,
Поздравок добром наполним
И для всех его прочтим,
И пускай сегодня — праздник,
Надо нам не забывать
Дорогих подарков разных
Всем любимым отправлять.
***
Празднуем мы все сегодня
Вознесение Господне.
Много счастья ожидаем
И, конечно, поздравляем.
Долгих лет я всем желаю,
Много счастья обещаю.
Чтобы в каждом доме праздник,
Чтоб любили мягко, страстно.
***
С Вознесением Господним!
Пусть в семье любовь царит,
Процветание рядом бродит,
Манит нежность, как магнит.
Будут радость и успехи,
Теплота в сердцах живёт,
Исполняются без спешки
Все мечты пусть круглый год!
***
Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот замечательный праздник! Пускай душа будет полна счастья, радостных эмоций и любви! Пускай Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
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Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.
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Поздравляю католиков со светлым праздником Вознесения. Желаю мира и гармонии в душе, здоровья, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.
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Поздравляю с Вознесением Господним. Желаю мира за окном и чистого-чистого неба. Желаю крепкого здоровья и много-много сил. Желаю уважения и дружбы. Желаю любви и счастливой надежды. Желаю веры и смелости. Желаю гармонии и доброты души!