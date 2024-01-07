Народный праздник праздник 8 января известен под названиями Емелин день, Емельян зимний, Бабьи каши, День повитух.

Православная церковь Украины 8 января по новому стилю чтит память преподобного Георгия Хозевита и исповедника Эмилиана, чудотворца Григория Киево-Печерского, а также мучениц Василисы и Марионилы.

Наши предки в этот день окончательно прощались со Святками - периодом гуляний и отдыха. До обеда 8 января ещё отдыхали, а во вторую половину дня люди уже приступали к работе: рубили дрова, чистили снег, занимались стиркой и уборкой. Женщины приступали к рукоделию.

По давней традиции в народный праздник 8 января в гости приглашали кумовьев и угощали холодцом, гречневой кашей, пирогами и варениками. Родители верили, что такой обряд принесет крепкое здоровье крестнику.

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Праздник 8 января открывал трудный период в жизни наших предков, когда подходили к концу запасы корма для животных и продуктов рождественского стола. Заканчивалось мясное изобилие. Украинцы начинали расходовать дрова и зимние припасы экономнее, чтобы хватило до весны.

По старому стилю 8 января церковь отмечала Собор Пресвятой Богородицы. В народе этот день получил название Бабьи каши. В эту дату чтили акушерок и повитух, угощали их колбасой и пирогами. Этот народный праздник считается удачным для свадьбы и для легких родов у женщин.

8 января - удачная дата для столяров, плотников и музыкантов. У них хорошо удается работа.

8 января - знак Зодиака

Рожденный 8 января человек по знаку Зодиака - Козерог. Именинники этого дня по характеру хозяйственные и надежные. На них всегда можно положиться. Они придерживаются обещаний и умеют хранить секреты. О таких людях говорят, что у них золотые руки. У рожденных 8 января людей хорошая память и острая интуиция.

Что нельзя делать 8 января

Не стоит в этот день поддаваться гневу и злобе, начинать конфликты, обижать других людей и повышать голос, иначе весь год пройдет в негативе.

Если в доме есть побитая или треснутая посуда - выбросьте её, иначе она принесет несчастье в дом.

Если кумовья в этот день встречаются с крестником, то нужно обязательно принести подарок или угощение, иначе отношения могут испортиться.

Приметы погоды 8 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Иней на ветках деревьев предвещает дождливое лето.

Если в этот день ударил мороз, то потеплеет нескоро.

Окна в доме запотели - к оттепели.

Северный ветер предвещает морозы, западный - сильные снегопады, южный - теплую погоду и слякоть.

Если слышно пение птиц, то скоро погода улучшится.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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