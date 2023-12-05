Народный праздник 6 декабря известен под названиями Никола Зимний, Николай Чудотворец, День святого Николая, Митрофанов день.

Православная церковь 6 декабря по новому стилю чтит память святого Николая Чудотворца. Он был реальным человеком, который жил на территории современной Турции. При жизни он был епископом в Мире Ликийской и раздал свое наследство от богатых родителей нуждающимся людям. По легенде, Николай однажды тайно закидал через окно золото для трех бедных сестер, у которых не было наследства.

По старому стилю 6 декабря чтили епископов Амфилохия, Григория и Феодора.

В Украине День святого Николая празднуют около тысячи лет, а посвященные Николаю Чудотворцу иконы можно найти в древних хатах. Его считали заступником моряков, сирот, путешественников, студентов. В народный праздник 6 декабря святому Николаю молились о здоровье и благополучии.

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У украинцев существует традиция делать детям подарки на день Николая. За три дня до праздника дети пишут письмо Николаю и оставляют его на окне. В сам праздник 6 декабря Николай положит под подушку послушным детям желаемый подарок, а непослушным оставит розгу. Хозяйки на этот народный праздник пекли "миколайчики" - обрядовые пряники, которыми угощали детвору.

Девушки на Николая гадали на судьбу, будущую свадьбу и количество детей. По давним поверьям, сосватанная 6 декабря невеста будет верной женой и хорошей хозяйкой.

В разных украинских регионах были разные традиции празднования Николая. Например, на Харьковщине варили кутю и узвар, как на Рождество, чтобы в следующем году был хороший урожай. На Киевщине хозяин обходил хату и сарай со святой водой, крошками хлеба и солью для защиты от зла.

На Николая среди украинцев было принято выплачивать долги. Люди верили, что если не вернуть долг до Николая, то отношения навсегда испортятся.

6 декабря - знак Зодиака

Рожденный 6 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинники этого дня очень везучие по жизни. Удача сопутствует им во всех делах. Они трудолюбивые и упорные в достижении своих целей, но ленивы в быту. У них доброе сердце. Не любят, когда ими командуют.

Что нельзя делать 6 декабря

Если в день Николая у вас попросили прощения, то нужно простить человека. Не стоит в этот день таить обиды.

В этот день запрещено завидовать другим людям и осуждать их, мстить, обманывать.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя на Николая ходить в должниках. По возможности верните все долги и займы, иначе в следующем году будут проблемы с долгами.

Приметы погоды 6 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Деревья шумят сильнее обычного - к метели и снегопаду.

Луна в окружении розовых колец сулит усиление мороза.

Если ночью ясно видно месяц, то скоро погода испортится.

Небо 6 декабря голубое - к ясной, но морозной погоде.

Мокрый снег на Николая предвещает влажный декабрь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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