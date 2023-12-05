Православная церковь 6 декабря по новому стилю чтит память святого Николая Чудотворца. Он был реальным человеком, который жил на территории современной Турции. При жизни он был епископом в Мире Ликийской и раздал свое наследство от богатых родителей нуждающимся людям. По легенде, Николай однажды тайно закидал через окно золото для трех бедных сестер, у которых не было наследства.
По старому стилю 6 декабря чтили епископов Амфилохия, Григория и Феодора.
В Украине День святого Николая празднуют около тысячи лет, а посвященные Николаю Чудотворцу иконы можно найти в древних хатах. Его считали заступником моряков, сирот, путешественников, студентов. В народный праздник 6 декабря святому Николаю молились о здоровье и благополучии.
У украинцев существует традиция делать детям подарки на день Николая. За три дня до праздника дети пишут письмо Николаю и оставляют его на окне. В сам праздник 6 декабря Николай положит под подушку послушным детям желаемый подарок, а непослушным оставит розгу. Хозяйки на этот народный праздник пекли "миколайчики" - обрядовые пряники, которыми угощали детвору.
Девушки на Николая гадали на судьбу, будущую свадьбу и количество детей. По давним поверьям, сосватанная 6 декабря невеста будет верной женой и хорошей хозяйкой.
В разных украинских регионах были разные традиции празднования Николая. Например, на Харьковщине варили кутю и узвар, как на Рождество, чтобы в следующем году был хороший урожай. На Киевщине хозяин обходил хату и сарай со святой водой, крошками хлеба и солью для защиты от зла.
На Николая среди украинцев было принято выплачивать долги. Люди верили, что если не вернуть долг до Николая, то отношения навсегда испортятся.
6 декабря - знак Зодиака
Рожденный 6 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинники этого дня очень везучие по жизни. Удача сопутствует им во всех делах. Они трудолюбивые и упорные в достижении своих целей, но ленивы в быту. У них доброе сердце. Не любят, когда ими командуют.
Что нельзя делать 6 декабря
Если в день Николая у вас попросили прощения, то нужно простить человека. Не стоит в этот день таить обиды.
В этот день запрещено завидовать другим людям и осуждать их, мстить, обманывать.
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
Нельзя на Николая ходить в должниках. По возможности верните все долги и займы, иначе в следующем году будут проблемы с долгами.
Приметы погоды 6 декабря
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Деревья шумят сильнее обычного - к метели и снегопаду.
- Луна в окружении розовых колец сулит усиление мороза.
- Если ночью ясно видно месяц, то скоро погода испортится.
- Небо 6 декабря голубое - к ясной, но морозной погоде.
- Мокрый снег на Николая предвещает влажный декабрь.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.