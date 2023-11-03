Какой завтра праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

4 ноября по новому церковному календарю вспоминают преподобного Иоанникия Великого, а также мучеников Никандра Мирского и Ермея. В народном календаре - Еремин день. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем можно попросить у святых, народные приметы и запреты дня - рассказываем в материале.

4 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

4 ноября (17 ноября по старому стилю) - день памяти преподобного Иоанникия Великого и мучеников Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея.

Иоанникий родился в 752 году в Вифинии, в довольно бедной семье. Образование ребенку не могли дать, а отправили на помощь пастухам. Они опасались хищников и воров, поэтому мальчик, чтобы уберечь стадо, выучил молитвы и часто читал их.

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Позже Иоанникия призвали на военную службу, где он мог сделать хорошую военную карьеру. Но юношу служба тяготила, поэтому он ушел и решил посвятить жизнь Господу. В течение двух лет Иоанникий изучал святой писание и три года провел в пустыне, где ел только хлеб с водой. И только через 12 лет принял монашество.

За духовные подвиги он получил дар пророчества, также, по словам его ученика, во время молитвы святой мог подниматься на землей, становиться невидимым, без страха принимать яд. Его не трогали ни дикие звери, ни змеи, а однажды он освободил от нашествия змей город Фас. За все эти подвиги Иоанникия нарекли Великим.

В глубокой старости святой ушел жить в Антидиеву обитель и был там в затворе до конца жизни. По преданию, именно Иоанникий Великий создал молитву, которую и сейчас в немного другом виде хранит церковь: "Упование мое Отец, прибежище мое Христос, покров мой Дух Святой".

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Никандр, епископ Мирской и пресвитер Ермей были учениками святого Тита, убежденными христианами и многих язычников также обратили в Христовую веру. Правитель города Ливаний, где проповедовали христиане, приказал их привести к нему на допрос: их уговаривали, им угрожали, но так и не смогли заставить отречься от Христа. Тогда правитель приказал пытать Никандра и Еремея и им пришлось вынести поистине нечеловеческие мучения. Но и они не сломили их дух. Оба погибли мученической смертью.

Также 4 ноября 2023 по новому церковному календарю проходит Михайловская поминальная суббота.

Праздник 4 ноября по старому стилю - день памяти равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского и Казанской иконы Божией Матери. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 22 октября.

Приметы на 4 ноября

Приметы этого дня говорят, какой будет погода в ближайшее время:

птицы беспокойные с утра - вечером будут осадки;

в этот день обычно идет дождь;

туман стелется по земле - будет тепло;

день ясный - к похолоданию;

небо на закате алое - завтра будет сильный ветер.

В народном календаре 4 ноября - праздник Еремин день, Ерема, Еремей и Никандр. Обычно погода в этот день не располагала к прогулкам, поэтому старались лишний раз не выходить из дома и говорили: "Ерема - сиди дома".

Что нельзя делать 4 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться, сквернословить, желать зла;

отказывать в милостыне и помощи;

вспоминать умерших плохо;

устраивать шумные поминальные застолья.

Запрета на работу в этот день нет, но все-таки лучше все мирские заботы лучше отложить или сделать накануне, чтобы было время посетить храм и помолиться.

По народным приметам в этот день не следует начинать никакие новые дела, так как они обернутся разочарованием, а также давать что-либо в долг.

Что можно делать 4 ноября

У святых в этот день просят дать сил вынести все жизненные невзгоды. Поскольку в этом году 4 ноября - это родительский день, то хорошо пойти в храм, поставить свечу за покой умерших и помолиться. Часто также в этот день идут на кладбища, чтобы убрать моглики и почтить память умерших.

В старину в этот день старались без нужды не выходить из дома, чтобы не навлечь на себя неприятности. День проводили в семейном кругу, занимаясь мелкими хлопотами, а на подоконники клали веточки рябины - из нее готовили целебные чаи и считали ее домашним оберегом.

4 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Иван, Порфирий, Александр, Николай, Евгения, Илья, Степан.

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