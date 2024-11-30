Народный праздник 30 ноября известен под названиями Андрей Первозванный, Андрей Зимний, Андреев день, Григорий Зимоуказатель.

Наши предки 30 ноября гадали на будущее, веселились и отдыхали. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, какие известны запреты и как счастливо провести этот день.

Что отмечаем 30 ноября - праздник в Украине

Верующие сегодня чтят одного из двенадцати апостолов Андрея Первозванного. 30 ноября - вот когда День Андрея Первозванного по новому стилю. По старому церковному календарю вспоминают святителя Григория Чудотворца. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник 30 ноября отмечают христиане.

В давние времена праздник сегодня был особенно популярен среди молодежи. Молодые люди не работали, а веселились целый день. Девушки выпекали коржи в форме колец ("калиты"). Выпечку применяли в различных гаданиях и ритуалах. Например, калиту подвешивали высоко под потолком, а затем пытались подпрыгнуть и откусить кусочек. Если получилось, то человек будет счастлив весь год.

Видео дня

Очень популярны в День Андрея были гадания. И хотя церковь осуждает такие ритуалы, девушки очень любили собираться на Андреевские вечорки и заглядывать в будущее. С этим днем связано много игр, забав и розыгрышей.

Последний день осени считается удачным для любого лечения, медицинских операций, оздоровляющих процедур. У беременных женщин легко пройдут роды.

Погода 30 ноября указывает на то, какой будет зима. Также выпавший на Андрея снег, по приметам, пролежит до Нового года.

Кто родился 30 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня талантливые, одаренные и энергичные. Никогда не сидят на месте и стремятся к саморазвитию. Любят новые впечатления, но при этом терпеливые и аккуратные в мелочах.

Что нельзя делать 30 ноября

Согласно давним приметам, в Андреев день запрещено заниматься интеллектуальным трудом, иначе в старости можно потерять разум. Также в эту дату не стоит тяжело физически работать, убирать и делать ремонт.

Нельзя в праздник 30 ноября пить спиртные напитки.

Запрещено ругаться, конфликтовать, желать зла другим людям. Недобрые действия вернутся вам бумерангом.

Не примеряйте чужую одежду и обувь, чтобы не перенять на себя проблемы другого человека.

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