10 марта по новому стилю отмечается церковные именины Анастасии. В этот день православные верующие чтят преподобную Анастасию Патрикию, основательницу Александрийского монастыря. В День ангела Анастасии 2024 стоит поздравить всех близких и знакомых обладательниц этого имени. Мы собрали лучшие поздравления, которые обязательно вызовут улыбку у Анастасии.
Анастасия - значения имени
Значение имени Анастасия с древнегреческого - "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная". Изначально это было мужское имя Анастасий, у которого позднее возникла женская форма.
По характеру Анастасия добрая, отзывчивая, дружелюбная. Она всегда поможет близкому и отдаст последнее ради родного человека. Анастасия романтичная, мечтательная и несколько наивная. Тем не менее это волевая и сильная духом женщина с непоколебимыми убеждениями.
День ангела Анастасии - поздравления в стихах, прозе и картинках
Пожелаю тебе, Настя,
Самых светлых, добрых дней,
Нескончаемого счастья,
Верных, искренних друзей.
Быть цветущей и манящей,
Никогда беды не знать,
Самой честной, настоящей,
Всех вокруг очаровать!
***
Пусть тебе, Анастасия,
Просто сказочно везет!
Для успехов будут силы,
Жизнь безбедно потечет.
Станет всё тебе подвластно —
Чувства, средства и мечты;
В дверь стучится только счастье
В свете нежной доброты!
***
Анастасия, поздравляю!
Любви и мира пожелаю,
Успеха, радости и света,
От всех проблем иммунитета.
Желаю счастья, теплоты,
Здоровья, лада, доброты,
Улыбки искорок в глазах,
Купаться в золотых лучах.
***
Настюша, мы тебе желаем
Любви, как небеса, бескрайней,
Достатка, чтоб на все хватало,
Чтоб все по жизни успевала!
***
Пусть тебе, Анастасия,
Просто сказочно везёт,
Для успехов будут силы,
Вдохновляют круглый год!
***
Для тебя, Анастасия,
Я желаю процветания,
Пусть года идут красиво
С исполнением желаний!
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Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной. Пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!
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Поздравляю с Днем святой Анастасии! Желаю обладать таким же добрым сердцем, как святая Анастасия, такой же светлой душой, такой же невероятной силой, такой же твердостью и непоколебимостью характера. Мира и благополучия тебе, достатка и любви, красоты и гармонии!
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В День святой Анастасии от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и несломленного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.
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С днем святой Анастасии! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой даруют Вашей душе свет надежды, а имя её защищает Вас от всяческих невзгод и дарует здоровье и силу.
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Настенька, с Днем ангела тебя! Желаю, чтобы в твоей жизни всё шло умиротворенно, спокойно, как в тихой гавани. Желаю бодрости духа и крепкой силы воли, чтобы исполнить всё задуманное!