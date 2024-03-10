В День ангела Анастасии поздравьте близких девушек с этим именем.

10 марта по новому стилю отмечается церковные именины Анастасии. В этот день православные верующие чтят преподобную Анастасию Патрикию, основательницу Александрийского монастыря. В День ангела Анастасии 2024 стоит поздравить всех близких и знакомых обладательниц этого имени. Мы собрали лучшие поздравления, которые обязательно вызовут улыбку у Анастасии.

Анастасия - значения имени

Значение имени Анастасия с древнегреческого - "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная". Изначально это было мужское имя Анастасий, у которого позднее возникла женская форма.

По характеру Анастасия добрая, отзывчивая, дружелюбная. Она всегда поможет близкому и отдаст последнее ради родного человека. Анастасия романтичная, мечтательная и несколько наивная. Тем не менее это волевая и сильная духом женщина с непоколебимыми убеждениями.

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День ангела Анастасии - поздравления в стихах, прозе и картинках

Пожелаю тебе, Настя,

Самых светлых, добрых дней,

Нескончаемого счастья,

Верных, искренних друзей.

Быть цветущей и манящей,

Никогда беды не знать,

Самой честной, настоящей,

Всех вокруг очаровать!

***

Пусть тебе, Анастасия,

Просто сказочно везет!

Для успехов будут силы,

Жизнь безбедно потечет.

Станет всё тебе подвластно —

Чувства, средства и мечты;

В дверь стучится только счастье

В свете нежной доброты!

***

Анастасия, поздравляю!

Любви и мира пожелаю,

Успеха, радости и света,

От всех проблем иммунитета.

Желаю счастья, теплоты,

Здоровья, лада, доброты,

Улыбки искорок в глазах,

Купаться в золотых лучах.

***

Настюша, мы тебе желаем

Любви, как небеса, бескрайней,

Достатка, чтоб на все хватало,

Чтоб все по жизни успевала!

***

Пусть тебе, Анастасия,

Просто сказочно везёт,

Для успехов будут силы,

Вдохновляют круглый год!

***

Для тебя, Анастасия,

Я желаю процветания,

Пусть года идут красиво

С исполнением желаний!

***

Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной. Пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!

***

Поздравляю с Днем святой Анастасии! Желаю обладать таким же добрым сердцем, как святая Анастасия, такой же светлой душой, такой же невероятной силой, такой же твердостью и непоколебимостью характера. Мира и благополучия тебе, достатка и любви, красоты и гармонии!

***

В День святой Анастасии от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и несломленного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.

***

С днем святой Анастасии! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой даруют Вашей душе свет надежды, а имя её защищает Вас от всяческих невзгод и дарует здоровье и силу.

***

Настенька, с Днем ангела тебя! Желаю, чтобы в твоей жизни всё шло умиротворенно, спокойно, как в тихой гавани. Желаю бодрости духа и крепкой силы воли, чтобы исполнить всё задуманное!

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