Народный праздник 28 декабря известен под названиями Рождественский мясоед, Стефанов день.

Наши предки старались провести сегодняшний день вместе с семьей и опасались морозов. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать.

Что отмечаем 28 декабря - праздник в Украине

По новому стилю верующие вспоминают Никомидийских мучеников и апостола от семидесяти Никанора. По старому календарю чествуют священномученика Стефана из Каппадокии. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 28 декабря отмечают христиане.

Наши предки проводили эту дату вместе с родными. Наступал период святок, в течение которого было принято гадать на будущее и ходить в гости. Люди верили, что если побыть с близкими сегодня, то в следующем году семья будет дружной.

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Согласно приметам, мороз 28 декабря особенно опасен для здоровья людей и животных. Крестьяне старались не проводить много времени на улице и не выпускали домашний скот из хлева. Человеку, который в этот день заболел, прогнозировали долгое выздоровление.

В праздник сегодня для крепкого здоровья и благополучия рекомендуется есть мясные блюда. Часто крестьяне доедали колбасы и холодец с Рождества. Также это удачная дата для любого рукоделия - изделия получатся аккуратными и выгодными для продажи.

Кто родился 28 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня имеют упрямый, целеустремленный, настойчивый характер. Они всегда добиваются задуманного, при этом сохраняя человечность и не вредя другим. Ценят семью и любят проводить время с родными. У них хорошая интуиция и жизненная мудрость.

Что нельзя делать 28 декабря

Категорически запрещено ссориться с близкими, спорить даже по мелочам и вспоминать старые обиды. Вы не докажите свою правоту, зато отношения надолго испортятся.

Неудачный день для рыбалки.

В праздник 28 декабря очень опасно переохлаждаться и одеваться не по погоде - повышается риск заболеть.

Нельзя примерять чужую одежду и пользоваться чужим полотенцем.

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