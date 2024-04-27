Народный праздник 28 апреля известен под названиями Максимов день, Пудов день, Святой Пуд.

Православная церковь Украины 28 апреля по новому стилю чтит память мучеников Максима, Квинтилиана, Зинона, Евсевия и многих других. По старому стилю в праздник сегодня чтят апостолов от семидесяти Трофима, Аристарха и Пуда.

Праздник 28 апреля считается удачным для последнего сбора березового сока. Этот напиток наши предки считали целебным - им отпаивали больных и ослабленных людей, втирали в лоб детям с лихорадкой. Женщины умывались им для красоты кожи. Каждый человек знал, когда собирать березовый сок и как при этом не навредить дереву.

В народный праздник 28 апреля принято собирать лекарственные травы, цветки медуницы и мать-и-мачехи, ольховые почки. Собранные растения засушивали и использовали в народной медицине.

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Мужчины в этот народный праздник чистили и точили сельскохозяйственный инвентарь, осматривали телеги, пахали огород. Однако к самим посевам пока не приступали, поскольку продолжался период дождей. По приметам, если посеять овощи во время дождя, то лето намучаешься с сорняками.

Женщины в этот день выводили на первый выпас коров и коз. Последняя апрельская трава считалась очень полезной для пищеварения скота.

28 апреля - удачный день для пасечников. Успешно пройдут любые заботы о пчелах. Однако несчастливым этот день считается для брака и венчания, а также ремонта в доме.

28 апреля - знак Зодиака

Рожденные сегодня люди по знаку Зодиака - Тельцы. Именинники этого дня по характеру общительные, активные и многозадачные. Имеют план на любой случай. Очень серьезно относятся к своим обязанностям и обещаниям. В общении часто проявляют капризность и упрямство, но в целом лишены злобы.

Что нельзя делать 28 апреля

Нельзя прокалывать нос и уши сегодня.

Не носите в этот день грязную, изношенную, потертую одежду. Также не стоит спать на грязном постельном белье.

Нельзя ловить рыбу и раков.

Приметы погоды 28 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Небо вечером красное - к дождливой и ветреной погоде.

С березы течет много сока - к дождливому лету.

Пошел дождь - к хорошему урожаю яровых культур.

На какие растения сядут пчелы, те летом хорошо уродят.

Если день ясной, а к вечеру появляются тучи, то скоро погода резко изменится.

Птицы купаются в лужах - к теплой и ясной погоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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