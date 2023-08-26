Православная церковь 27 августа чтит память библейского пророка Михея.
В День Михея в давние времена чтили каменщиков, то есть людей, которые возводили храмы и крепости. В этот народный праздник каменщикам носили подарки и угощения.
Народный праздник 27 августа получил название Михей-Тиховей, поскольку в этот период в Украине часто бывают теплые и тихие ветра. Также пророка Михея считали покровителем скромников и молчунов. В эту дату старались не шуметь и громко не разговаривать, а во время любой работы полностью молчали. Люди верили, что так Михей благословит их и работа пройдет удачно.
Праздник 27 августа - последний день Успенского поста. Уже завтра православные верующие отметят Успение Пресвятой Богородицы. В давние времена сразу после Успения и до Покровы длилась пора свадеб. Юноши в конце августа вовсю сватали возлюбленных. А девушки старались успеть к свадьбе вышить рушник - в давние времена украинку, которая не вышьет рушник к празднику, могли посчитать неумёхой.
На полях 27 августа заканчивали уборку зерна и сена. Если кто-то не успевал, ему помогали всем селом, пока сентябрьские дожди не испортили урожай. Однако помощь предоставляли лишь тем, кто не был лентяем.
27 августа - знак Зодиака
Рожденный 27 августа человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня дисциплинированные и любят правила. Некоторые люди считают их занудами, другие - уважают за принципиальность. Они одинаково строгие к себе и к своим знакомым. Хоть они кажутся неконфликтными, но готовы стоять за себя, а за обиды родных готовы безжалостно мстить. Любят животных и природу.
Что нельзя делать 27 августа
Если в ночь с 26 на 27 августа приснился страшный или неприятный сон, то нельзя никому его рассказывать, иначе кошмар сбудется.
Женщинам нельзя ходить в грязной, порванной и нестиранной одежде, иначе в семейной жизни будут проблемы, а незамужние женщины не выйдут замуж.
Не стоит в этот день обрезать виноград или ветки деревьев. Раны на растениях будут долго заживать.
27 августа запрещено готовить блюда из теста. По приметам, у человека, который приготовит выпечку сегодня, начнутся проблемы с деньгами.
У православных продолжается Успенский пост - сегодня его последний день. Верующим нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца, злоупотреблять алкоголем.
В этот день нельзя спорить и скандалить со старшими людьми, иначе будут проблемы со здоровьем. Также в этот день не стоит громко петь песни, шуметь и кричать - святой Михей благословит тихих и скромных людей.
Приметы погоды 27 августа
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Легкий и тихий ветер в этот день предвещает сухую и теплую осень.
- Если на калине и рябине очень много ягод, то зима будет суровой.
- Северный ветер дует - к хорошему урожаю ржи.
- Утренняя заря алого цвета - к сильному холодному ветру.
- Если реки густо цветут ряской, то до конца августа будет жарко.
- Комары начали агрессивнее жалить - к жаре и сухой погоде.
- Если журавли или аисты уже улетели в теплые края, то осень будет ранней, а уже с октября начнутся заморозки.
- Чем холоднее день сегодня, тем холоднее будет сентябрь.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.