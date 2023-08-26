Народный праздник 27 августа известен под названиями Михей-тиховей, Михеев день.

Православная церковь 27 августа чтит память библейского пророка Михея.

В День Михея в давние времена чтили каменщиков, то есть людей, которые возводили храмы и крепости. В этот народный праздник каменщикам носили подарки и угощения.

Народный праздник 27 августа получил название Михей-Тиховей, поскольку в этот период в Украине часто бывают теплые и тихие ветра. Также пророка Михея считали покровителем скромников и молчунов. В эту дату старались не шуметь и громко не разговаривать, а во время любой работы полностью молчали. Люди верили, что так Михей благословит их и работа пройдет удачно.

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Праздник 27 августа - последний день Успенского поста. Уже завтра православные верующие отметят Успение Пресвятой Богородицы. В давние времена сразу после Успения и до Покровы длилась пора свадеб. Юноши в конце августа вовсю сватали возлюбленных. А девушки старались успеть к свадьбе вышить рушник - в давние времена украинку, которая не вышьет рушник к празднику, могли посчитать неумёхой.

На полях 27 августа заканчивали уборку зерна и сена. Если кто-то не успевал, ему помогали всем селом, пока сентябрьские дожди не испортили урожай. Однако помощь предоставляли лишь тем, кто не был лентяем.

27 августа - знак Зодиака

Рожденный 27 августа человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня дисциплинированные и любят правила. Некоторые люди считают их занудами, другие - уважают за принципиальность. Они одинаково строгие к себе и к своим знакомым. Хоть они кажутся неконфликтными, но готовы стоять за себя, а за обиды родных готовы безжалостно мстить. Любят животных и природу.

Что нельзя делать 27 августа

Если в ночь с 26 на 27 августа приснился страшный или неприятный сон, то нельзя никому его рассказывать, иначе кошмар сбудется.

Женщинам нельзя ходить в грязной, порванной и нестиранной одежде, иначе в семейной жизни будут проблемы, а незамужние женщины не выйдут замуж.

Не стоит в этот день обрезать виноград или ветки деревьев. Раны на растениях будут долго заживать.

27 августа запрещено готовить блюда из теста. По приметам, у человека, который приготовит выпечку сегодня, начнутся проблемы с деньгами.

У православных продолжается Успенский пост - сегодня его последний день. Верующим нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца, злоупотреблять алкоголем.

В этот день нельзя спорить и скандалить со старшими людьми, иначе будут проблемы со здоровьем. Также в этот день не стоит громко петь песни, шуметь и кричать - святой Михей благословит тихих и скромных людей.

Приметы погоды 27 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Легкий и тихий ветер в этот день предвещает сухую и теплую осень.

Если на калине и рябине очень много ягод, то зима будет суровой.

Северный ветер дует - к хорошему урожаю ржи.

Утренняя заря алого цвета - к сильному холодному ветру.

Если реки густо цветут ряской, то до конца августа будет жарко.

Комары начали агрессивнее жалить - к жаре и сухой погоде.

Если журавли или аисты уже улетели в теплые края, то осень будет ранней, а уже с октября начнутся заморозки.

Чем холоднее день сегодня, тем холоднее будет сентябрь.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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