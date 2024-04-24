Народный праздник 25 апреля известен под названиями Марков день, Марк ключник, Василий-парильщик

Православная церковь Украины 25 апреля по новому стилю чтила память одного из двенадцати апостолов евангелиста Марка. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Василия Исповедника, епископа Парийского.

Наши предки в этот народный праздник ожидали окончательного возвращения перелетных птиц - ласточек, кукушек, соловьев и стрижей. Увидеть этих птиц сегодня или услышать их пение считается счастливой приметой. Очень хороший знак, если пернатые загнездились возле дома - его жители будут счастливыми и дружными.

Женщины в праздник 25 апреля собирали первые весенние съедобные травы - черемшу, медуницу, щавель, одуванчик и особенно крапиву. Из последней хозяйки готовили оладьи, пироги, запеканки и суп из крапивы. Вся ранняя зелень в этот день считалась вдвойне полезной.

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Также из крапивы делали нитки и изготовляли ткань, варили крапивный чай и делали настойки. А сухие ветки крапивы развешивали по жилищу для защиты дома от нечисти и болезней.

Крестьяне на полях приступали к посевам овощей и посадке картошки. Перед работой проверяли землю: бросали комок грунта с высоты пояса. Если он при падении остался сплошным комом, то почва ещё слишком влажная и сеять рано. А если рассыпался на много одинаковых комочков, то самое время заняться посевами.

В народный праздник 25 апреля наши предки ходили в баню, где смывали с себя весь негатив, а также обмахивались березовым и дубовым веником. Люди верили, что горячие водные процедуры в этот день снимут с тела усталость и напряженность.

25 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру дружелюбные, открытые, добрые. Они сильны духом, уверены в себе, не боятся трудностей и перемен. Эти качества в сочетании с трудолюбием и умением учиться на своих ошибках позволяют им достичь успеха в любом деле. Рожденные 25 апреля люди очень хозяйственные.

Что нельзя делать 25 апреля

Нельзя рыбачить сегодня, поскольку у рыб продолжается нерест.

Не стоит заниматься рукоделием, вязать и вышивать - изделия вряд ли получатся удачными.

Неудачный день для путешествий.

Не распускайте слухи, не рассказывайте чужие сплетни и не очерняйте знакомых, иначе пострадает ваша собственная репутация.

Мужчинам нельзя повышать голос на женщин и оскорблять их.

Не стоит ходить в лес - высок шанс встретить агрессивных животных.

Приметы погоды 25 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если пошел дождь, то май будет с переменчивой погодой и частыми дождями. Но если после осадков появилась радуга, то скоро погода улучшится.

День теплый - к урожайному году.

На иве появились котики - больше морозов не будет.

Если уже прилетели ласточки и соловьи, то скоро потеплеет.

Дождливая погода означает, что посадки любых овощей стоит отложить на неделю.

Птицы во время ливня поют - скоро распогодится.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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