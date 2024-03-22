Народный праздник 23 марта известен под названиями Никонов день, Василиса Весенняя.

Православная церковь Украины 23 марта по новому стилю чтит память двух Никонов - преподобномученика Никона Сицилийского и игумена Никона Киево-Печерского. По старому стилю в праздник сегодня чтят мучениц Василису, Нику, Галину и Феодору, а также мученика Кодрата Никомидийского.

Наши предки в народный праздник 23 марта занимались уборкой в доме и в саду: меняли и стирали постельное белье, подметали пол, мыли окна, чистили печь, избавлялись от сорняков.

После уборки люди шли в баню и смывали с тела всю грязь. Верили, что если в этот народный праздник держать тело и душу в чистоте, то на протяжении года будет достаток и крепкое здоровье.

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В этот день, по приметам, очень полезно выпить воду из колодца или родника, а также принять водные процедуры. Люди с крепким иммунитетом в этот народный праздник обливались холодной водой и обтирались полотенцем на улице.

23 марта - очень удачный день для посадки плодовых деревьев и кустарников. Украинцы в конце марта начинали сажать крыжовник, малину, смородину, ежевику. Всё посаженное в этот день хорошо приживется.

Очень счастливая примета 23 марта - если возле дома начали гнездиться птицы.

23 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру энергичные и упрямые. Не могут усидеть на месте. Не боятся жизненных трудностей и всегда помогают близким. Смелые и отважные, иногда даже безрассудные. Рожденные 23 марта люди любят приключения и новые эмоции.

Что нельзя делать 23 марта

Нельзя в этот день плохо говорить об умерших близких.

Не ходите в этот день в старой, изношенной одежде и грязной обуви.

Ели идёте в гости, то обязательно стоит дать хозяевам какой-то подарок или угощение. Не стоит приходить с пустыми руками.

Неудачный день для рыбалки.

Приметы погоды 23 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Гроза предвещает урожайный год.

Если уже прилетели ласточки, то через две недели разольются реки.

Птицы роются в земле - к потеплению, сидят на ветках - к морозам.

Пасмурный день - остаток марта тоже будет пасмурным.

Ясное и звездное ночное небо сулит заморозки.

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне дерева, то лето будет прохладным, а если в тени - жарким.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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