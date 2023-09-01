Народный праздник 2 сентября известен под названиями День Мамантия, Мамант-овчарник, Самойлов день.

Православная церковь 2 сентября чтит память монахов Киево-Печерской лавры Антония и Феодосия, а также иудейского мученика Маманта и его родителей Руфины и Феодота.

В Киевской Руси святой Мамант считался покровителем домашних животных, в особенности овец. В этот день скот не выгоняли на выпас, а вкусно кормили и убирали в хлеву. Овечек стригли и делали одежду и обувь из их шерсти.

По старому стилю в эту дату чтят библейского пророка и судью Самуила, которого в Киевской Руси считали покровителем мужчин. Мужчины в этот народный праздник отдыхали от всякой работы, а женщины готовили для них вкусные блюда.

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Со 2 сентября погода обычно менялась на более осеннюю, начинался сезон дождей. К этой дате старались убрать все зерно с поля и выкопать картошку, иначе урожай сгниет из-за влаги. Но ещё предстояло собрать морковь, свеклу, тыквы и кабачки. Также в сентябре нужно было посадить деревья и ягодные кустарники.

На работу в огороде выходили только женщины. Хорошей приметой для женщин считалось как можно ниже нагибаться к земле во время работы - тогда грядка даст здоровья. А после рабочего дня старались с подругами сходить в баню. Считалось, что горячая вода и пар в народный праздник 2 сентября принесут крепкое здоровье и вылечат спину.

Также в праздник 2 сентября для крепкого здоровья рекомендуется приготовить и съесть блюда со свеклой - этот корнеплод в сегодняшнюю дату считается целебным.

2 сентября издавна считается крайне удачным днем для сбора грибов. В лесу к этой дате поспевают опята, подберезовики и лисички. Особенно удачной грибная "охота" считалась в том случае, если недавно был дождь.

2 сентября - знак Зодиака

Рожденный 2 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. По характеру именинники этого дня общительные и дружелюбные. Они быстро прощают обиды и не склонны осуждать других. С ними легко и приятно общаться. Рожденные 2 сентября люди очень дисциплинированные - могут мастерски выполнять любое дело, даже если оно им не нравится. Честные перед собой, принимают критику.

Что нельзя делать 2 сентября

Не стоит заводить новых знакомств в этот день, иначе такое общение в будущем будет сложным.

Стричь волосы и ногти 2 сентября - к беде.

Супругам нельзя ревновать, ссориться, вспоминать старые обиды, делить деньги и имущество. Конфликты между парой в этот день негативно повлияют на будущее.

Неудачный день для ремонта и строительства.

Нельзя оставлять детей без присмотра 2 сентября.

Женщинам в эту дату нельзя беспричинно оскорблять мужчин, обсуждать их за спиной, распространять слухи, обесценивать мужские достижения.

Приметы погоды 2 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на рябине поспело много ягод, то осень будет ранней и дождливой. А если много ягод на калине, то зима будет снежной.

Аисты улетели в теплые края - к ранним осенним заморозкам.

Если журавли летят низко, то осень будет теплой.

Роса на траве в этот день предвещает теплый сентябрь.

Если муравьи построили высокие муравейники, то стоит ждать суровую зиму.

Облака плывут высоко - к улучшению погоды.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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