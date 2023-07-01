Народный праздник 2 июля известен под названиями Зосима-пчельник, День пасечника.

Православная церковь отмечает праздник 2 июля в честь греческого мученика Зосима, которого казнили за преданность христианству.

Народный праздник 2 июля известен как День пасечника. Это один из самых удачных в году дней для владельцев пасеки. Считается, что со 2 июля пчелы начинают заливать мед в соты. Святому Зосиме в этот день молятся о хорошем урожае мёда.

Пчел в этот день пасечники не считали, поскольку опасались, что в таком случае насекомые переведутся. Также плохой приметой считалось, если соседи знают, сколько у пасечника пчел. На пасеке кроме заселенных ульев ставили пустые, чтобы запутать соседей.

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Сам мёд считается целебным в эту дату. Для крепкого здоровья в этот народный праздник обязательно стоит съесть ложку мёда утром натощак. Также в праздник можно опрыскать цветущие деревья и кусты водой с медом, чтобы привлечь к ним пчел-опылителей.

Зосима-пчельник - удачный день для гадания и различных ритуалов. Девушки в этот день гадали на суженых. Для гаданий использовали обручальные кольца замужних подруг.

Рожденные 2 июля люди очень рациональные и прагматичные. Они чаще склонны к точным наукам, чем к творчеству. Как родители они очень строгие. Не смотря на сильный характер сами они очень болезненно воспринимают обиды и подколки окружающих.

Что нельзя делать 2 июля

В этот день строго запрещено убивать пчел и вредить улью, а также обрывать цветущие растения, которые опыляют насекомые.

В этот день нельзя хвастаться своими достижениями, иначе сглазите себя. Пасечникам нельзя рассказывать, как много меда они собрали. Рыбакам нельзя хвалиться уловом рыбы.

Не давайте в долг деньги сегодня, иначе вам их вряд ли вернут.

Нельзя 2 июля продавать мёд - это принесет финансовые убытки.

Приметы погоды 2 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Пчелы стали агрессивнее и часто жалят - к засухе, прячутся в улье - к дождям, летают далеко от пасеки - к сухой погоде.

Если в первую половину дня было облачно, а после обеда облака исчезли, то ближайшие дни будут ясными.

Радуга вечером появилась - к улучшению погоды.

Южный ветер дует - к хорошему урожаю, северный - к прохладному и дождливому июлю, западный - к засушливому и жаркому л

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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