Народный праздник праздник 19 декабря известен под названиями Илья Муромец, День святого Николая, Николай Чудотворец, Николай Зимний.

Православная церковь Украины 19 декабря по новому стилю чтит память мучеников Бонифатия, Прова и Ариса, святителя Григория Омиритского и преподобного Ильи Печерского из Киево-Печерского монастыря.

Святой Бонифатий считается блюстителем трезвости. В народный праздник 19 декабря ему молились об излечении пьянства и помощи в избавлении от вредных привычек. А лечение алкоголизма в эту дату более эффективно, чем в другие дни.

Наши предки в этот период продолжали подготовку к морозам, которые должны усилиться к Крещению Господнему: заклеивали окна, утепляли крышу, доставали тёплые одеяла из кладовой.

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Начинался период рождественских ярмарок, на которых можно было купить любые теплые вещи, зимнюю обувь, домашнюю утварь или новые сани.

По старому стилю 19 декабря церковь отмечала День святого Николая. В праздник 19 декабря у украинцев было принято оставлять подарки детям под подушкой от имени святого Николая. Но игрушки и сладости в этот народный праздник полагались только детям, которые вели себя послушно. Если же мальчик или девочка шкодничали на протяжении года, то под подушкой их ждала розга.

С переходом на новоюлианский календарь поздравления с Днем святого Николая теперь звучат 6 декабря.

19 декабря - знак Зодиака

Рожденные 19 декабря люди по знаку Зодиака - Стрельцы. Именинники этого дня по характеру самодостаточные и упрямые. Постоянно отстаивают свое мнение и смело бросают вызов любым проблемам. Их не пугают неудачи и они никогда не опускают руки. Их главным недостатком является нетерпеливость и отсутствие силы воли, слабость перед вредными привычками.

Что нельзя делать 19 декабря

Нельзя в этот день совершать недобрые поступки, ссориться, мстить другим людям, завидовать и злорадствовать. По приметам тот, кто обидит другого человека или обрадуется чужому горю, вскоре сам будет горевать.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием в этот день.

В этот день нельзя ходить в должниках. Лучше вернуть все кредиты и раздать долги, иначе и в следующем году часто будете ходить в должниках.

Если идёте в гости, то нельзя приходить с пустыми руками, иначе отношения с хозяевами дома могут ухудшиться.

19 декабря нельзя пришивать пуговицы и выносить мусор.

Нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, поскольку продолжается Рождественский пост.

Приметы погоды 19 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода сегодня, такой она будет до конца декабря.

Снегопад в этот день предвещает хороший урожай хлеба в следующем году.

Звездная ночь сулит похолодание в ближайшие дни.

Если в этот день солнце светит, но не греет, то скоро морозы усилятся.

Окна покрылись ледяными узорами - к снежному Новому году.

Если утро теплое, то будет хороший урожай озимых культур.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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