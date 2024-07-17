Народный праздник 17 июля известен под названиями Марина с Лазарем, Маринин день, Андрей Налива.

Православная церковь Украины 17 июля по новому стилю чтит память великомученицы Марины и преподобного Лазаря Галисийского. По старому стилю в праздник сегодня чтят христианского богослова и проповедника Андрея Критского.

Народный праздник 17 июля считается опасным для здоровья из-за непогоды. Часто в этот день стояла невыносимая жара. В таком случае люди не выходили на улицу в полдень, а дома старались спастись от солнечных лучей. Люди с болезнями сердечно-сосудистыми болезнями особенно тяжело переносили жару и могли умереть от теплового удара.

Иногда в середине июля начинался сезон гроз. Тогда в этот день опасались удара молнии и тоже не выходили из дома. В грозовую погоду не уезжали далеко от места жительства, чтобы гроза не застала врасплох.

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Если погода была хорошей, то праздник 17 июля посвящали сбору урожая. Этот день известен под названием Андрей Налива. Начинают созревать ягоды, абрикосы, черешни, молодая картошка, ранний виноград. Крестьяне вовсю собирали сезонные овощи и фрукты, а также готовили консервацию.

В этот народный праздник собирали овес на поле, а также готовили из него различные овсяные блюда - печенье, кисель, кашу, пироги. Такие блюда считаются особенно полезными в эту дату. Также овес добавляли в корм для домашней птицы и скота, чтобы животные не болели.

17 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру скромные, трудолюбивые, честные. Они больше делают, чем говорят. Очень талантливые и трудолюбивые. Рожденных 17 июля людей часто недооценивают, после чего они удивляют знакомых своими способностями.

Что нельзя делать 17 июля

Неудачный день для любых начинаний, трудоустройства, переезда, ремонта, свадьбы.

Не берите и не давайте деньги в долг - начнутся проблемы с финансами.

Не рекомендуется ходить в лес, на речку и другие природные места. Высок риск столкнуться с агрессивными животными или непогодой.

Категорически запрещено жестоко обращаться с животными, кричать на них и прогонять.

Приметы погоды 17 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если пошел дождь, то до конца июля часто будут дожди.

День жаркий и с сухим воздухом - к теплой и короткой зиме.

Много стрекоз слетелось к воде - скоро пойдет дождь.

На деревьях уже начали желтеть листья - к ранней осени.

Если уродилось много ягод на рябине и калине, то будет суровая зима.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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