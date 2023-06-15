Народный праздник 15 июня известен под названиями Никифор-вьюн зеленый, Никифор Дубодёр.

Православная церковь 15 июня чтит память константинопольского патриарха Никифора Исповедника. Наши предки в эту дату окучивали картошку и снимали кору дуба, необходимую для обработки кожи.

Этот народный праздник получил название Никифор-вьюн зеленый, поскольку в эту дату молодые девушки плели венки из трав и полевых цветов. Каждое растение имело свое символическое значение. Например, ромашка означала крепкое здоровье, барвинок - крепкий и счастливый брак, мальвы - солнце, незабудки - дорогие сердцу воспоминания, полынь - защиту от нечисти.

Венки в Никифоров день не только носили девочки и женщины, но и использовались как обереги. Их развешивали в хлеву и курятнике для защиты домашних животных и птиц от нечистой силы и болезней, а также для плодородия. Также венок вешали над входной дверью, чтобы в дом не проникла нечисть. После того, как в венке завяли все цветы, его не просто выбрасывали, а сжигали или пускали по воде.

Видео дня

В народный праздник сегодня, 15 июня, украинцы пекли колобки и караваи. Такая выпечка символизировала сытость и плодородие чернозема. Домашним хлебом пытались угостить всех близких. Считается, что если люди сегодня разделят хлеб, то никогда не поссорятся.

Никифоров день считается очень удачным для свадьбы, сватания и знакомства с родителями жениха или невесты. Заключенный в эту дату брак будет долгим и счастливым.

Рожденные 15 июня люди очень практичные и приземленные. Они справляются с любыми трудностями и имеют план действий на любую ситуацию. По характеру они весельчаки и юмористы. Им гарантирован успех во всем, за что они берутся.

Что нельзя делать 15 июня

В праздник 15 июня обязательно запомните свой сон и не игнорируйте его. Если в ночь с 14 на 15 июня увидели неприятное сновидение, то это предупреждение от судьбы о возможной опасности. Если во сне вы с кем-то поссорились, то в реале не стоит конфликтовать с этим человеком и рассказывать ему свои секреты.

Приметы погоды 15 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если после обеда солнце зашло за тучи и больше не показывалось, то погода скоро испортится.

Соловей поет всю ночь - к погожей погоде.

Если в Никифоров день пошел дождь, то урожай грибов в этом году будет богатым.

Сильный ветер 15 июня - к дождливой погоде в ближайшие дни.

Сильная роса утром предвещает хороший урожай овощей и ягод.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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