В День защитника Украины чествуем героев, которые отстаивают независимость нашей страны.

День защитника Украины - это, пожалуй, самый важный государственный праздник в году во время полномасштабной войны. В этот день мы чествуем героев и героинь которые борются за независимость своей Родины. А также вспоминаем память воинов, отдавших жизнь за Украину.

День защитников и защитниц Украины по дате привязан к празднику Покрова. Ранее торжество отмечалось 14 октября, но после перехода ПЦУ на новый календарь дата сместилась на 13 дней. 1 октября - вот когда День защитника Украины 2024. Сегодня стоит поздравить близких и знакомых военных и поблагодарить их за службу.

Поздравления с Днем защитника Украины

Защитники Украины - лучшие из лучших,

Видео дня

Смелые, достойные. Нет тут малодушных.

Пусть вас Богородица в боях всех хранит,

Господь пусть всех воинов благословит.

Мы верим - победу стране принесете,

И будете в мирной стране вы в почете.

Военных безмерно мы всех уважаем,

Здоровья и сил в бою вам мы желаем!

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За нашу родную Украину,

Что сохранили за все века

Низкий поклон и трижды "СЛАВА!"

Украинским защитникам!

***

Воинов мы славим

Дочерей и наших сынов,

Ведь вы несете Украины знамя,

Каждый на защиту встать готов.

С Днем защитников и защитниц Украины! ГЕРОЯМ СЛАВА!

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С праздником вас, наши дорогие защитники! Желаем вам легкой и безопасной службы, заслуженного признания в обществе, надежных людей рядом. Пусть горе и неприятности обходят вас десятой дорогой. Благодарим за всё!

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Поздравляю тебя с Днем защитника Украины! Желаю тебе силы духа, оптимизма, идеального здоровья и заслуженного признания. Желаю, чтобы война поскорее закончилась победой Украины и все наши защитники вернулись к своим семьям!

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С Днем защитников и защитниц! Вы - гордость и слава Украины, достойнейшие из достойных. Желаю спокойного и мирного неба, скорейшей победы, семейного счастья, всеобщего признания и уважения. Слава Украине! Слава героям!

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С Днем защитника! Пусть ваши сила и мужество всегда основываются на любви и поддержке родных и близких людей. И после любых споров и баталий, которые часто случаются в повседневной жизни, дома вас всегда ждет уют и мир.

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Поздравляем всех защитниц и защитников Украины. Вы все для нас - настоящие герои! Пусть Господь вас хранит, а близкие и родные скорее дождутся вашего возвращение. Верим, что Украина непременно победит!

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С праздником всех наших защитников! Бесконечно гордимся вами и пожизненно благодарны! Пусть у вас в жизни всё сложится хорошо, здоровье никогда не подводит, а близкие всегда будут рядом и поддержат в трудную минуту. Украинские воины достойны всего самого лучшего!

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