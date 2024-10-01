День защитника Украины - это, пожалуй, самый важный государственный праздник в году во время полномасштабной войны. В этот день мы чествуем героев и героинь которые борются за независимость своей Родины. А также вспоминаем память воинов, отдавших жизнь за Украину.
День защитников и защитниц Украины по дате привязан к празднику Покрова. Ранее торжество отмечалось 14 октября, но после перехода ПЦУ на новый календарь дата сместилась на 13 дней. 1 октября - вот когда День защитника Украины 2024. Сегодня стоит поздравить близких и знакомых военных и поблагодарить их за службу.
Поздравления с Днем защитника Украины
Защитники Украины - лучшие из лучших,
Смелые, достойные. Нет тут малодушных.
Пусть вас Богородица в боях всех хранит,
Господь пусть всех воинов благословит.
Мы верим - победу стране принесете,
И будете в мирной стране вы в почете.
Военных безмерно мы всех уважаем,
Здоровья и сил в бою вам мы желаем!
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За нашу родную Украину,
Что сохранили за все века
Низкий поклон и трижды "СЛАВА!"
Украинским защитникам!
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Воинов мы славим
Дочерей и наших сынов,
Ведь вы несете Украины знамя,
Каждый на защиту встать готов.
С Днем защитников и защитниц Украины! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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С праздником вас, наши дорогие защитники! Желаем вам легкой и безопасной службы, заслуженного признания в обществе, надежных людей рядом. Пусть горе и неприятности обходят вас десятой дорогой. Благодарим за всё!
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Поздравляю тебя с Днем защитника Украины! Желаю тебе силы духа, оптимизма, идеального здоровья и заслуженного признания. Желаю, чтобы война поскорее закончилась победой Украины и все наши защитники вернулись к своим семьям!
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С Днем защитников и защитниц! Вы - гордость и слава Украины, достойнейшие из достойных. Желаю спокойного и мирного неба, скорейшей победы, семейного счастья, всеобщего признания и уважения. Слава Украине! Слава героям!
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С Днем защитника! Пусть ваши сила и мужество всегда основываются на любви и поддержке родных и близких людей. И после любых споров и баталий, которые часто случаются в повседневной жизни, дома вас всегда ждет уют и мир.
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Поздравляем всех защитниц и защитников Украины. Вы все для нас - настоящие герои! Пусть Господь вас хранит, а близкие и родные скорее дождутся вашего возвращение. Верим, что Украина непременно победит!
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С праздником всех наших защитников! Бесконечно гордимся вами и пожизненно благодарны! Пусть у вас в жизни всё сложится хорошо, здоровье никогда не подводит, а близкие всегда будут рядом и поддержат в трудную минуту. Украинские воины достойны всего самого лучшего!