Народный праздник 13 июля известен под названиями Двенадцать апостолов, Макушка лета, Полупётр, проводы весны.

13 июля церковь отмечает праздник Собор двенадцати апостолов в честь ближайших учеников Иисуса Христа и проповедников Слова Божьего. В эту дату чтят всех апостолов кроме Иуды Искариота, который предал Христа. Этот праздник в народе назывался Полупетр, поскольку украинцы ещё продолжали отмечать вчерашний день Петра и Павла.

Наши предки в этот день старались встать как можно раньше и встретить утреннюю зарю. Хорошей приметой считалось подняться на высокий холм и окунуться в лучах солнца.

Наши предки проводили праздник 13 июля в хлопотах на огороде и поле. На огороде собирали чеснок и лук, копали молодую картошку, вносили навоз и пепел. На поле занимались сенокосом. Во время работы надевали самые лучшие одежды.

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Этот народный праздник также имел названия Макушка лета или проводы весны. Наши предки 13 июля окончательно провожали весну плясками и хороводами.

Народный праздник 13 июля желательно посвятить добрым делам. Если кто-то попросит о помощи - отказывать нельзя. Считается, что за совершенные добрые дела в этот день апостолы благословят человека.

Что нельзя делать 13 июля

Женщинам в этот день не стоит заниматься рукоделием. Также им нельзя ходить с распущенными волосами и подстригать их, иначе возможны проблемы с волосами.

Неудачный день бизнеса и денежных сделок.

Нельзя злоупотреблять алкоголем сегодня.

Нельзя сегодня заниматься тяжелым физическим трудом, строительством и ремонтом.

Приметы погоды 13 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если день ясный, но цветки закрылись, то скоро пойдет дождь.

На калине много уродилось ягод - к суровой зиме.

Утром на траве появилась роса - к жаркой и сухой погоде.

На рыбалке много рыбы удалось поймать - к урожайному году.

Паук сидит на паутине на улице - к сухой погоде, спрятался - к дождю.

Если день пасмурный, но пчелы и бабочки продолжают летать, то дождя не будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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