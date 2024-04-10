Народный праздник 11 апреля известен под названиями Антип-водогон, Антип Водопол, Марков день, праздник березы.

Православная церковь Украины 11 апреля по новому стилю чтит память священномученика Антипа Асийского, мученика Мартиниана и святого Калиника Черникского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают священномученика Марка, епископа Арефусийского.

В народе праздник 11 апреля был известен как День березы. У этого дерева наши предки собирали березовый сок, а также срывали почки и сережки в лечебных целях. По количеству собранного напитка судили о погоде летом. Счастливой приметой в Праздник березы считалось посадить возле дома молодой саженец дерева - он будет приносить семье счастье и благополучие.

В народный праздник 11 апреля приносили домой молодой березовый прутик. Он считался мощным оберегом дома от молнии и пожара. Такие веточки раскладывали не только в жилище, но также в хлеву и конюшне, чтобы животные не болели и давали здоровое потомство.

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В этот народный праздник люди ожидали разлива рек и озер, частых дождей, окончательного таяния снега. Если же день Антипа выдавался засушливым, то это было плохой приметой для урожая. Особенно нехорошим знаком считалось пересыхание родников и колодцев.

11 апреля - очень хороший день для борьбы с сорняками и вредителями на огороде. В давние времена, когда не было изобретено химических препаратов, насекомых отпугивали чесночной водой. Также дата удачна для лечения зубов.

11 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру уверенные в себе, независимые, свободолюбивые и очень упрямые, а также обидчивые и мстительные. Характер у них непростой, но они способны на искреннюю любовь и бескорыстную заботу. Имеют сильное чувство справедливости и долга, очень ответственные.

Что нельзя делать 11 апреля

Нельзя в этот день рубить деревья, обрезать и ломать ветки, обрывать листья. Если собираете березовый сок, то с одного дерева нельзя брать больше 3 литров.

Нельзя мочить ноги в водоемах.

Сушить белье на улице сегодня - дурная примета.

Не стригите волосы, иначе они начнут выпадать.

Приметы погоды 11 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если земля сегодня сухая, то урожай зерна в этом году будет скудным.

Из березы течет много сока - к дождливому лету.

Если на березе появились листья, то через неделю можно начинать сажать картошку.

Облака быстро плывут - к жаре.

Если сороки низко вьют гнезда, то летом часто будут грозы.

Морозная ночь предвещает хороший урожай яровых культур.

Гроза 11 апреля предвещает хороший урожай орехов и грибов в этом году.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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