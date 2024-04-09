Народный праздник 10 апреля известен под названиями Терентий маревный, Илларионов день, Илларион – выверни оглобли.

Православная церковь Украины 10 апреля по новому стилю чтит память мучеников Терентия, Максима, Александра и Феодора, а также патриарха Григория Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминали преподобного Илариона Нового.

Наши предки в этот народный праздник чтили первоцветы - собирали и засушивали мать-и-мачеху, срывали черемшу, добывали сок и почки березы. Девушки из первых диких цветков плели венки, которые приносили домой и вешали на стену. Верили, что этот защитит дом от бед и неприятностей.

Мужчины в праздник 10 апреля осматривали и чинили телеги, а также запрягали в них лошадей. Если на дорогах уже засыхала грязь, то ездили в ближайший город на рынок, чтобы пополнить припасы и купить летнюю одежду. На огородах начинали с помощью плуга вспахивать землю для посевов. По традиции отцу на участке помогали сыновья.

Видео дня

Народный праздник 10 апреля считается удачным для примирения, налаживания отношений, извинений. В этот день стоит извиниться перед теми, кого вы обидели, и тогда отношения получится спасти.

10 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру творческие, свободолюбивые, независимые. Не любят ограничения и запреты. Имеют много идей и энтузиазма, но редко доводят начатое до конца. Не могут долго сидеть без дела и заниматься рутиной. Склонны к необдуманным поступкам и эмоциональным покупкам.

Что нельзя делать 10 апреля

Если у вас попросили прощения сегодня, то не стоит и дальше держать зла и вспоминать старые обиды.

Категорически запрещено мусорить возле воды, выливать отходы в реку, плевать и мыться в роднике, а также ссориться возле прудов и колодцев.

Неудачный день для рыбалки.

Не стоит заниматься рукоделием.

Запрещено вредить природе, рубить деревья и ломать ветки, разводить костер на улице, оставлять после себя мусор. В дикой местности нельзя кричать и шуметь, пугать птиц, разорять гнезда и дупла. Строго запрещено охотиться.

Приметы погоды 10 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Гроза в этот день предвещает дождливый апрель.

Солнечный рассвет безоблачный - к хорошему урожаю пшеницы и овса.

Если на березе уже появились листья, то больше заморозков не будет.

Дует теплый ветер - к скорому потеплению.

Если уже появились пчелы и комары, то наступила настоящая весна.

Утром на траве много росы - к жаре.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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