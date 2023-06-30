Народный праздник 1 июля известен под названиями Ярилин день, Макушка лета.

Православная церковь 1 июля чтит память святых мучеников Феодула, Леонтия и Ипатия. А в дохристианские времена наши предки в праздник 1 июля чтили бога Солнца Ярилу. Эту дату называли Макушка лета. Говорили, что это самый солнечный и самый жаркий день в году, настоящий разгар лета.

Обычно в этот день на улице стояла невыносимая жара с палящим солнцем. Дождь 1 июля шел крайне редко. В народный праздник 1 июля мужчины косили траву, а женщины выбивали ковры и матрасы. С 1 июля начинали собирать зелень, пряности, листья лопуха и одуванчика, крапиву, чистотел.

В День Ярилы наши предки устраивали ярмарки, пляски, прыжки через огонь, походы по гостям. Мужчины в этот народный праздник участвовали в кулачных боях, а юноши сватали девушек. Этого дня наши предки ждали ещё с зимы, чтобы наконец-то повеселиться.

Видео дня

Дата 1 июля в целом считается очень счастливой и удачной для любых начинаний. Можно заниматься любыми делами и назначать важные встречи. Считается, что этот день приносит людям взаимопонимание, поэтому в Ярилин день можно налаживать отношения после конфликтов и просить прощения.

Рожденные 1 июля люди очень благородные и ответственные. Они всегда поступают по совести. У них развитое воображение и хорошие способности к творчеству. По характеру эти люди немного закрытые, не любят отягощать близких своими проблемами. У них заниженная самооценка.

Что нельзя делать 1 июля

Не стоит грустить в этот день, вспоминать свои прошлые неудачи и старые обиды, а также жаловаться на свои проблемы и болезни, иначе вся удача 1 июля испарится и вам перестанет везти в делах.

Также в этот день нельзя хвастаться своими достижениями и красотой, а ещё успехами своих детей.

1 мая не стоит выпасать домашний скот и работать на огороде и в поле с 10 до 17 часов, поскольку в этот период солнце слишком сильно обжигает и возрастает риск солнечного удара.

Приметы погоды 1 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Серые или синие тучи в этот день сулят ненастье.

Появилась радуга - к богатому урожаю в этом году.

Если пошел дождь, то весь июль будет дождливым и не жарким.

На траве утром появилась роса - к сухой и жаркой погоде.

Если до полудня было солнечно, а после обеда солнце зашло за тучи, то в июле погода будет переменчивой и непостоянной.

Много пыли на дороге - к грозе.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: