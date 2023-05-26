УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня, можно ли работать в этот день и о его главных запретах.
Православный праздник сегодня, 26 мая - день памяти святой мученицы Гликерии
26 мая по юлианскому календарю православные верующие вспоминают святую мученицу Гликерию. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, память этой мученицы будут почитать 13 мая.
Гликерия Ираклийская или Гераклейская жила во II веке. Она походила из знатной семьи - ее отец был градоначальником Рима.
Девушка рано осталась без родителей, сама решила принять крещение. При императоре Антонине начались гонения на христиан, и Гликерия тоже впала в немилость - отказалась поклоняться Зевсу. Более того, она пошла в капище и начала молиться там Богу вразумить язычников. В тот момент рухнула статуя зевса. Жрецы были в ярости и хотели побить девушку камнями, но ни один не затронул ее.
Тогда Гликерию решили пытать, но в толпе неожиданно появился ангел. Правитель онемел от ужаса и велел заточить девушку в темницу. Спустя время к Гликерии наведались - думали, что она умерла от голода и жажды - но девушка оказалась жива и здорова. Правитель отправился в город Ираклию и велел взять Гликерию - чтобы пытать ее там. Но, увы, все было бесполезно - Гликерия оставалась цела и невредима. И только когда святая сама попросила Бога, Господь забрал ее к себе.
Мощи мученицы стали целительными.
Какой сегодня праздник - народные приметы 26 мая
По приметам дня судили о погоде и каким будет лето:
- если в этот день дождь - лето тоже будет дождливым;
- пчелы вылетели рано утром - к солнечной погоде;
- собрались грозовые тучи - завтра жди хорошую погоду;
- ласточки разлетались - вскоре потеплеет.
Замечали, если к этому дню развелось много комаров - будет много грибов в сезоне.
Народный праздник 26 мая называется Лукерья Комарница.
Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 26 мая
В этот день есть три основных запрета:
- сегодня нельзя одалживать вещи и деньги - вместе с ними отдашь свое благополучие;
- нельзя лить слезы - будешь плакать еще очень долго;
- запрещается убивать комаров - навлечешь на себя беду и стаю этих насекомых.
Также на Гликерию нельзя ругаться и скандалить, желать кому-то зла.
Что сегодня можно делать
Сегодня можно пойти в храм и попросить у святой Гликерии помощи в семейных делах и исцеления от болезней.
В этот день нужно навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей. Сегодня наши предки собирали целебные травы.