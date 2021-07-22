В этот день христианская церковь чтит память священномучеников Панкратия и Кирилла.

Народный праздник 22 июля - “Панкратий Ягодник” или “Черничный день”. История этого праздника уходит корнями к нашим предкам. Они интерпретировали жизнь и подвиги великомученика, что жил в одно время с Иисусом Христом.

Родители Панкратия были родом из Антиохии. Отец, услышав о чудесах Учителя, взял сына с собой в Иерусалим, чтобы лично убедиться в силе Господа. Мужчину впечатлили благодати, которые сотворил Христос и он уверовал в него, как в Сына Божьего. Сблизился с его учениками, особенно, с апостолом Петром, познакомив со ним сына.

Читайте такжеИменины 22 июля: какое имя выбрать для ребенка и у кого сегодня День ангелаПосле Вознесения Христа, апостол Петр пришел в дом Панкратия и крестил всю его семью. После кончины родителей, Панкратий ушел в Понтийские горы и жил в пещерах, проводя время в молитве и раздумиях. Однажды там он встретил апостола Петра, который забрал его с собой в Антиохию, а затем и в Киликию, где познакомил с апостолом Павлом. Там святые апостолы Петр и Павел рукоположили Панкратия во епископа сицилийского города Тавромении.

Панкратий всю свою жизнь посвятил служению Богу. За месяц он построил храм, где проводил службы. Число людей, принявших христианскую веру, увеличивалось. Язычники, услышавшие о славе Панкратия, напали и избили его камнями.

Сейчас мощи святителя покоятся в Риме.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти великомученика Кирилла

Святой был епископом в Гортинии и пострадал от рук язычников. Однажды его привели к правителю Лукию, который заставлял Кирилла принести жертву языческим богам. Священник твердо исповедовал христианскую веру и отказывался предавать ее. Тогда Лукий приговорил Кирилла к сожжению, но огонь не коснулся тела святого. В тот момент многие язычники уверовали во Христа, а правитель, удивленный чудом, отпустил епископа.

Кирилл продолжал вести проповеди и обращать язычников в христианскую веру. Слухи о том, что епископ не собирается отказываться от Христа, снова дошли до правителя Гортинии. Тот приказал умертвить святого, а Кирилл возрадовался, что может пострадать за истину и сам положил голову под меч.

Праздник 22 июля - Колочской и Кипрской иконы Божией Матери

Колочская икона Божией Матери явилась в 1413 году в местечке Колоча, близ Можайска. Обрел его крестьянин Лука и перенес к себе в дом. Один из его домочадцев страдал недугом, но после того, как приложился к образу, получил исцеление.

Многие люди в окрестностях стали приходить в дом Луки, чтобы получить исцеление. Затем икону перенесли в Можайск, а позже - в Москву. В итоге вернули обратно в Можайск и на месте явления образа построили храм.

Кипрская икона Божией Матери явилась в 392 году на острове Кипр и находится там в монастыре.

Приметы 22 июля

Уродилось много черники — зима будет очень морозной.

Звезды светят долго и ярко — ожидайте грозы, а если луна кажется потемневшей, непогода задержится до конца лета.

На траве роса — не миновать ливня.

Радуга в небе — к теплой и жаркой погоде.

Что можно делать 22 июля

В этот день наши пращуры собирали чернику. Считалось, что она обладает целебными свойствами. Также 22 июля - хороший день, чтобы собрать огурцы.

Что сегодня нельзя делать

Ругаться и сквернословить.

Допускать негативные мысли и расстраиваться.

Отказывать в помощи тем, кто нуждается.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

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Автор: Кристина Кащавцева