Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

21 сентября по новому церковному календарю вспоминают апостола от 70-ти Кодрата, а также епископа Ипатия и пресвитера Андрея. Что отмечают в этот день по старому церковному календарю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - в материале.

21 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

21 сентября (4 октября по юлианскому календарю) - день памяти святого апостола Кодрата (Кондрата) Афинского.

Кодрат родился в I веке в Греции и был учеником первых двенадцати апостолов. Они же рукоположили его в сан епископа Афинского, а Иисус Христос избрал Кодрата апостолом от 70-ти. В 126 году апостол Кодрат написал апологию в защиту христианства, которую представил императору Адриану. Император прочел ее и был настолько впечатлен, что издал указ, согласно которому не могли никого осудить без наличия улик. Затем Кодрат проповедовал в Афинах и Магнезии, ему удалось многих эллинов обратить в христианство, за это же он чуть не погиб. Его забросали камнями, но он выжил. Тогда его бросили в темницу, где Кодрат Афинский умер.

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Епископ города Ефеса Ипатий и пресвитерАндрей жили в VIII веке. Они учились в одном монастыре, после учебы Ипатий принял монашество, а Андрей стал священником.

Это были времена правления императора Льва Исаврянина, когда преследовали почитателей икон. Ипатий и Андрей стали на их защиту, и тогда император вызвал их на диспут. Епископ и пресвитер были убедительны, и чтобы они отказались от убеждений, их бросили в темницу. Это не сломило волю святых, и их казнили.

Церковный праздник 21 сентября по старому стилю - Рождество Пресвятой Богородицы.

Приметы на 21 сентября

По приметам дня ориентируются, какими будут погода, зима и урожай в следующем году:

алый рассвет или закат - к дождливой погоде и ветру;

утром иней на траве - будет ненастье;

стоит ясная погода - осень будет теплой;

много паутины на деревьях - к теплу.

листва рано опала - зиму будет ранней;

много шишек - в следующем году будет урожай яровых, гороха и огурцов.

В народном календаре 21 сентября - праздник Кондрат да Ипат. В этот день обычно много работают, удобряют землю и занимаются молотьбой зерна из нового урожая.

Что нельзя делать 21 сентября

Что сегодня нельзя делать:

ругаться, ссориться, начинать скандалы, плести интриги - кто распустит язык, тот непременно заболеет;

отказывать в помощи;

лениться - из дома уйдет достаток;

брать или давать взаймы что-либо - к финансовым трудностям;

свататься - союз будет недолгим.

Также по народным приметам в этот день не следует надевать чужую обувь - можно "забрать" на себя чужие болезни и проблемы.

Что можно делать 21 сентября

У святых в этот день просят исцеления от болезней, здоровья и сил. В этот день следует хорошо поработать, например, привести в порядок дом и двор - считается, что все труды обязательно вознаградятся и обернутся достатком и благополучием.

21 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Валентин, Иван, Василий, Алексей, Петр, Владимир.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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