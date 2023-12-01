Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

2 декабря по новому церковному календарю вспоминают одного из 12 малых пророков - святого Аввакума. В народном календаре - Аввакумов день.О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 2 декабря по старому стилю - в материале.

2 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

2 декабря (15 декабря по старому стилю) - день памяти святого Аввакума, одного из 12 малых пророков, который предсказал многие важные события.

Аввакум родился в VII веке в Иерусалиме. О его жизни известно мало. Он был восьмым из 12 пророков и сделал несколько исторических предсказаний. Аввакум предвидел пленение Вавилоном Израиля, падение Иерусалимского храма и приход Мессии. Также в писаниях сказано, что Аввакум дал пищу пророку Даниилу, которого отдали на растерзание львам. Известно также, что святой пророк прожил до глубокой старости.

Видео дня

Праздник 2 декабря по старому стилю - день памяти пророка Авдия. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 19 ноября.

О чем говорят приметы на 2 декабря

По приметам дня смотрят, будет ли мороз в ближайшее время и какой выдастся зима:

если в этот день пошел снег, то зима будет холодной, а весна - поздней;

на небе нет ни облачка - жди мороза;

день пасмурный - будет потепление;

ветер сменил направление - погода испортится.

В народном календаре 2 декабря - праздник Аввакумов день, Аввакум. В старину в это время остерегались оставлять маленьких детей одних, чтобы уберечь их от зла.

Что нельзя делать 2 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться и ругаться;

повышать голос на детей;

развлекаться и шуметь, устраивать пышные застолья, нарушать правила поста;

делать ремонт.

По народным приметам в этот день не стоит начинать новые дела, строить планы и отправляться в дорогу - любое начинание может обернуться неприятностями.

Что можно делать 2 декабря

Святого Аввакума считают покровителем детей и просят защитить от болезней, травм, злых духов и недобрых людей, молятся о здоровом сне для младенцев, которые часто плачут по ночам.

По народным приметам в этот день следует очистить свой дом от негатива - для этого нужно выбросить ненужные вещи, а, если они в хорошем состоянии, то раздать нуждающимся. Это время лучше всего провести в семейном кругу, можно шить, вязать или вышивать.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с маслом, рыбу и немного вина. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

2 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Степан, Андрей, Иван, Николай, Кирилл, Владимир, Матвей, Борис, Сергей, Маргарита.

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