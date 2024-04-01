Какой церковный праздник отмечают 2 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

2 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого иеромонаха Тита Чудотворца. Рассказываем о его запретах и приметах, что празднуют в церкви 2 апреля по старому стилю.

2 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

2 апреля по новому стилю (15 апреля по старому) - день памяти преподобного Тита.

Преподобный Тит, чудотворец, жил в VIII-IX веках. Еще в юности он решил отречься от мирской жизни и стал сначала послушником, а затем и иноком в Студийском монастыре рядом с Константинополем. Он вел благочестивый образ жизни, много трудился, имел кроткий нрав, и за эти добродетели Тита сделали пресвитером. Когда начались иконоборческие гонения, преподобный твердо отстаивал почитание православных икон.

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От Бога Тит получил дар чудотворения. Он дожил до глубокой старости и ушел с миром.

Праздник 2 апреля по старому стилю - день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других.

О чем говорят приметы на 2 апреля

В народном календаре 2 апреля - праздник Тит, Тит Ледолом.

Приметы этого дня говорят о погоде и урожае:

небо ясное и погода хорошая - будет теплое и урожайное лето;

сильное половодье - к богатому урожаю;

голуби воркуют - будет тепло;

в небе видно стаи ворон и галок - быть непогоде, а если грачи разлетаются - приближается дождь.

Ледоломом праздник прозвали потому как в старину реки и озера окончательно освобождались ото льда. За этим процессом внимательно наблюдали: считалось, что если лед утонет, то нужно готовиться к сложному году, а если вода разольется, то будет хороший сенокос. Сейчас климат изменился, и лед в это время, как правило, уже сошел.

Что можно делать 2 апреля

Преподобному Титу молятся об исцелении от различных недугов и в семейных нуждах. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день положено сухоядение.

По народным поверьям этот день следует провести день в хорошем расположении духа - тогда уйдут все проблемы. Торговцам часть заработанного нужно пожертвовать на благотворительность или отнести в церковь - тогда весь год будет хорошая прибыль.

Что нельзя делать 2 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, сквернословить, вступать в какие-либо словесные перепалки, а также сплетничать, обижаться, унывать и отказывать в помощи.

Не следует думать о плохом, чтобы не привлечь неудачи и беды. Тем, кто занимается торговлей, не стоит отдыхать, чтобы не потерять большую прибыль.

2 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Поликарп, Тит.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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