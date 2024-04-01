2 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого иеромонаха Тита Чудотворца. Рассказываем о его запретах и приметах, что празднуют в церкви 2 апреля по старому стилю.
2 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
2 апреля по новому стилю (15 апреля по старому) - день памяти преподобного Тита.
Преподобный Тит, чудотворец, жил в VIII-IX веках. Еще в юности он решил отречься от мирской жизни и стал сначала послушником, а затем и иноком в Студийском монастыре рядом с Константинополем. Он вел благочестивый образ жизни, много трудился, имел кроткий нрав, и за эти добродетели Тита сделали пресвитером. Когда начались иконоборческие гонения, преподобный твердо отстаивал почитание православных икон.
От Бога Тит получил дар чудотворения. Он дожил до глубокой старости и ушел с миром.
Праздник 2 апреля по старому стилю - день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других.
О чем говорят приметы на 2 апреля
В народном календаре 2 апреля - праздник Тит, Тит Ледолом.
Приметы этого дня говорят о погоде и урожае:
- небо ясное и погода хорошая - будет теплое и урожайное лето;
- сильное половодье - к богатому урожаю;
- голуби воркуют - будет тепло;
- в небе видно стаи ворон и галок - быть непогоде, а если грачи разлетаются - приближается дождь.
Ледоломом праздник прозвали потому как в старину реки и озера окончательно освобождались ото льда. За этим процессом внимательно наблюдали: считалось, что если лед утонет, то нужно готовиться к сложному году, а если вода разольется, то будет хороший сенокос. Сейчас климат изменился, и лед в это время, как правило, уже сошел.
Что можно делать 2 апреля
Преподобному Титу молятся об исцелении от различных недугов и в семейных нуждах. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день положено сухоядение.
По народным поверьям этот день следует провести день в хорошем расположении духа - тогда уйдут все проблемы. Торговцам часть заработанного нужно пожертвовать на благотворительность или отнести в церковь - тогда весь год будет хорошая прибыль.
Что нельзя делать 2 апреля
Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, сквернословить, вступать в какие-либо словесные перепалки, а также сплетничать, обижаться, унывать и отказывать в помощи.
Не следует думать о плохом, чтобы не привлечь неудачи и беды. Тем, кто занимается торговлей, не стоит отдыхать, чтобы не потерять большую прибыль.
2 апреля - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Поликарп, Тит.
Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.