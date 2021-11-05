5 ноября - 309-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 56 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день осведомлённости о проблеме цунами, Международный день менеджеров-волонтёров.

В США - День коммерческого телевещания, День благодарности пончику, День банковского перевода, День рыжих, День китайской еды на вынос, День перьевой ручки, День "Любите своего адвоката", День пороха, День американского футбола, в Великобритании - День Гая Фокса, Ночь костров, в Казахстане - День внешней разведки, в Бразилии - День португальского языка, в Панаме - День независимости Колона, на Филиппинах - День революции, День Негроса, в Перу - День Пуно, в Малайзии - День рождения Султана Перака, в Индии - Праздник "Говардхан Пуджа", в Армении - День разведывательных войск.

Памятные даты 5 ноября, годовщины и события

В этот день в 1935 году была выпущена настольная игра "Монополия".

5 ноября 1935 года в Киеве открылось регулярное троллейбусное движение.

В 1963 году были открыты станции Киевского метрополитена "Политехнический институт" и "Завод "Большевик", сейчас "Шулявская".

Читайте такжеДень мужчин 2021: история, поздравления и красивые открыткиВ 1964 году в Чернигове открылось регулярное троллейбусное движение.

В 1965 году были открыты станции Киевского метрополитена "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница", а также электродепо "Дарница".

В 1971 году были открыты станции Киевского метрополитена "Святошино" (ныне "Святошин"), "Нивки" и "Октябрьская" (сейчас "Берестейская").

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 5 ноября чтит память апостола Иакова. Другие названия праздника: "Яков", "Яков Праведный", "Яков Гужник", "Гужники".

Что сегодня нельзя делать

Будьте осторожнее - день несчастливый. Не занимайтесь чужими проблемами, посвятите время себе. Не держите зла на других, простите их и покайтесь сами. Если вы не специалист в какой-то области, не принимайтесь за эту работу. Не стоит ничего планировать - все может пойти прахом.

Приметы на 5 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

град - к 25 ноября зима в двери постучится;

выпало много снега, и он не тает - зима будет теплой;

дождь - к плодородному году.

Именины 5 ноября

Именины у Якова, Николая, Владимира, Александра, Емельяна, Игната, Максима, Елисея, Ивана и Петра.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева