31 июля - 212-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 153 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 июля Юлианского календаря.

В США - День гавайского флага, День сахарной ваты, День осведомленности о болезни Пертеса, День пшеничных подушечек, День малинового пирога, День авокадо, День дворняги, День танца, День необычных музыкальных инструментов, День "Прыгни в мармеладки", День ковбоя, в Конго - День начала революции, в Малайзии - День воинов, в Польше - День казначейства, в Индии - День памяти Удхама Сингха, Праздник "Кер Пуджа".

Памятные даты 31 июля, годовщины и события

В 1928 году впервые на заставке киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer" появился рычащий лев. Царь зверей дебютировал в первом звуковом фильме студии "Белые тени южных морей". Любопытно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, так как в нем произнесли лишь одно слово - "привет".

Читайте такжеИменинники 31 июля: у кого именины и какое имя дать ребенкуВ 1965 году в Великобритании был введен запрет на рекламу сигарет на телевидении.

31 июля 1994 года в итальянском Сестриере легендарный украинский спортсмен Сергей Бубка впервые в истории прыгнул в высоту с шестом на 6 м 14 см. Это был 35-й по счету мировой рекорд 30-летнего легкоатлета. В 1983 году в 19 лет на чемпионате мира в Хельсинки он выиграл свою первую золотую медаль. А за фантастический рекорд – 6 м 14 см - Сергей Бубка получил в качестве приза красный автомобиль "Феррари" стоимостью 120 тысяч долларов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 июля чтит память мученика Емилиана. Другие названия праздника: "Емельян", "Емельянов день", "Воробьиные ночи". В старину в этот день приступали к заготовке всевозможных варений и солений. Топили бани, парили веники из травы и цветов, смывали страдную усталость.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя входить в баню с нательным крестом. Еще не стоит ссориться – разлад затянется надолго.

Приметы на 31 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

день жаркий - первый зимний месяц будет холодный;

пожелтели верхушки берез - осень ожидается ранней;

шишки на елке остались только наверху, - морозы нескоро придут;

идет дождь - осень будет сырая;

гремит долгий гром - к ненастью.

Именины 31 июля

Именины у Мирона, Афанасия, Степана, Кузьмы и Ивана.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева