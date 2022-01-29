29 января - 29-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 336 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны.

В Украине - День памяти героев Крут, в США - День штата Канзас, День вольнодумцев, Фестиваль ковбойской поэзии, День кукурузных чипсов, День собак-поводырей, День скряги, День гвоздики, День головоломок, День обмена семенами, в Непале - День мучеников, в Молдове - День работников прокуратуры, в Испании - Праздник святого Валерия Сарагосского.

День памяти героев Крут - история события

Бой под Крутами - одна из трагических и самых героических страниц в истории Украины. Об этих событиях значения дня памяти героев Крут корреспондент УНИАН говорил с доктором исторических наук, деканом исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Иваном Патриляком.

Историк говорит:

Когда мы говорим об истории и о государстве, мы должны понимать такую вещь: как каждый человек имеет документ, который удостоверяет его личность, так же каждое государство имеет свою историю, и это его документ. Если страна или нация не имеет отдельной истории, то значит и нет отдельной страны. То есть история является легитимизацией государства.

Рассуждая о значении дня памяти героев Крут, профессор усматривает в этом не просто памятную дату и героизм юношей, которые добровольно поехав к северной линии соприкосновения, приняли заведомо неравный бой с более сильным и лучше вооруженным врагом. Эти события это урок всем нам.

Декан исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко напоминает:

Круты нас учат тому, что при отсутствии общественной консолидации или консолидации усилий большинства общества, героизм сотен или тысяч людей будет красивым, ярким пятном в нашей истории, но завершится трагически.

Историк также соглашается с тем мнением, что по своему героизму и отваге события 1918 года имеют определенное сходство с защитниками донецкого аэропорта, которые держали оборону аэропорта 242 дня.

Профессор рассматривает события более чем столетней давности в контексте нынешнего и будущего поколений. Особо подчеркивая важность консолидации между украинцами и концентрации совместных усилий.

Патриляк акцентирует внимание на том, что государство нельзя сделать чужими руками. Качественное государство - это результат всего общества. Ее не сделают ни правительство, ни президент, ни парламент, ни общественные активисты. Один процент общества не сделает работу за всех. Создание развитого, экономически сильного и военно-могущественного государства - это результат больших усилий общества, как правило, не одного, а нескольких поколений.

Мы должны приобрести инерцию. Сейчас мы только расталкиваем этот "вагон" (имея в виду государство). Когда уже растолкаем его, то он покатится легко, но пока столкнуть с места его тяжело. Следующие поколения смогут пользоваться благами Украинского государства, хорошо развитого, безопасного, если наши поколения его построят. Если нынешние несколько поколений сумеет отстоять и построить это государство, пожертвовав даже своими интересами и комфортом, то поколения последующие смогут воспользоваться этими благами, потому что будет уже определенная инерционность.

Он говорит, что жертвенность это хорошее качество, но на одной лишь жертвенности невозможно построить сильное государство.

"Жертвенность тысяч не сможет заменить жертвенного труда и консолидации десятка миллионов", - метко высказался профессор.

Памятные даты 29 января, годовщины и события

29 января 1616 года голландские мореплаватели открыли крайнюю южную точку Южной Америки - мыс Горн. История следующая: в 1615 году группа купцов из голландского города Хорн организовала экспедицию для поиска нового пути в Ост-Индию. 25 мая из гавани Хорна вышли два судна: "Эндрахт" и "Хорн". На борту обоих судов было 87 человек. Командовал экспедицией Виллем Схаутен, а торговым директором был Якоб Ле-Мер. 7 декабря они достигли Патагонии, где вытащили корабли на пляж для очистки корпусов от налипших ракушек и водорослей.

Один из кораблей, "Хорн", во время очистки воспламенился и сгорел почти дотла. Команда "Хорна" собрала спасенные пожитки и перебралась на "Эндрахт". Плавание продолжалось. 24 января 1616 года корабль миновал Магелланов пролив. Схаутен подозревал, что земля должна когда-нибудь кончиться. Это произошло вечером 29 января. Схаутен назвал южную оконечность Америки мысом Хорн (или мыс Горн) в честь родного города и погибшего судна. Кроме того, он доказал, что Огненная Земля - остров. Пересекая Тихий океан, экспедиция совершила массу открытий: острова и целые архипелаги. Наконец, 26 октября 1616 года корабль прибыл в Батавию - центр голландской Ост-Индии.

Читайте такжеЦерковные праздники в феврале 2022: что и когда отмечают верующиеОднако по прибытию моряков, губернатор Батавии с представления Ост-Индийской компании приказал арестовать их за нарушение прав означенной компании - они прошли без разрешения Магелланов пролив. "Эндрахт" c грузом был конфискован. Схаутена, Ле-Мера и верных им моряков отправили в Голландию, где их ждал суд. Ле-Мер умер в пути. Общественное мнение в Голландии было взбудоражено. Суд оправдал путешественников, губернатор Батавии был отозван со своего поста, а отцу Ле-Мера было возвращено судно со всем грузом. Кроме того, Ост-Индийская компания оплатила морякам все издержки, в том числе и за смерть Ле-Мера. А Схаутен в 1619 году опубликовал свои путевые дневники. Так мыс Хорн (Горн) официально появился на картах.

В 1635 году кардинал Ришелье основал Французскую академию.

В 1804 году был открыт Харьковский национальный университет - один из старейших университетов восточной Европы.

В 1856 году королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны - "Крест Виктории". По сей день изготавливается награда из бронзы неизменно на ювелирной фирме "Ханкокс". По форме - это простой крест, в центре располагается корона и лев на ней. Слова "За отвагу" четко определяют степень героизма воина, получившего почетный орден. Право получить "Крест Виктории" есть у любого солдата или офицера, служащего в британской армии с одной только оговоркой: подвиг должен быть совершен под огнем противника. Мало кому при жизни удавалось получить эту награду, поэтому король Эдуард VII в 1902 году разрешил вручать "Крест Виктории" родственникам погибшего героя. А король Георг V в 1920 году сумел убедить правительство в том, что никакое преступление не дает права лишать героя законной награды. За всю историю существования этого ордена им награждены 1356 человек.

29 января 1886 года считается Днем рождения бензинового автомобиля - Карл Бенц получил патент на первое транспортное средство, работающее на бензине. После 1876 года, когда Николас Аугустин Отто запатентовал двигатель внутреннего сгорания, много изобретателей работали над его совершенствованием. Первый автомобиль Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 кг на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с.

Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи. Машина развивала смехотворную по нашим меркам скорость – 16 км/ч, но по тем временам это была очень прогрессивная конструкция. Экипаж был торжественно назван Motorwagen. В 1885 году Карл впервые продемонстрировал свой трехколесный самодвижущийся экипаж бюргерам Мангейма. Однако, новинка вызвала не столько интерес, сколько раздражение. Когда Бенц решил проехать по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника. Она понесла, рассыпав по дороге груз. Чтобы замять скандал, Карл купил испорченный товар, поставил автомобиль под навес и принялся его совершенствовать.

Читайте также29 января: какой сегодня народный праздник и что нельзя делать29 января 1886 года, после того, как изобретение прошло многочисленные испытания и доработки, Motorwagen получил Германский Императорский патент №37435. В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких автомобилей было создано всего три, два из которых бесследно исчезли, а третий красуется на подиуме Германского музея в Мюнхене. Состояние этого экспоната оценивается как очень хорошее, на автомобиле можно даже ездить, правда, никто этого не делает - раритеты надо беречь...

В 1896 году американский физик Э.Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

В 1927 году в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.

В 1960 году учеными была создана первая искусственная почка.

В 2000 году в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате "Однорукий бандит". Это - крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 января чтит память святого апостола Петра. В народе день назвали Петр Полукорм, или Петров день.

Что сегодня нельзя делать

Не берите в руки ничего острого. Есть большая вероятность нанести себе ранение.

Приметы на 29 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

метель - к дождливому лету;

мороз - лето будет жарким и сухим;

закат красный - скоро будет мороз при солнечной погоде;

яркий месяц с крутыми рогами - мороз усилится.

Именины 29 января

Именины у Максима, Петра, Леониллы и Ивана.

Вас также могут заинтересовать новости: