26 сентября - 269-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 96 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день контрацепции, Всемирный день рек, День рождения граммофона, Международный день глухих, Всемирный день здоровья окружающей среды, Всемирный день сетчатки, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков.

В Украине - День машиностроителя, в Индии - День дочерей, в Кыргызстане - День донора крови, в Казахстане - День труда, в США - День американских блинов, День лучшего завтрака, День ситуационной осведомлённости, День дровосека, День косатки Шаму, День специалиста по человеческим ресурсам, День борьбы с мезотелиомой, День Джонни Эпплсида, День флоридского лаймового пирога, День матери Золотой звезды, День пельменей, в Йемене - День Сентябрьской революции, в Эквадоре - День национального флага, в Сенегале - День паломничества в Тубу, в Шри-Ланке - День памяти Соломона Бандаранаике, в Турции - День турецкого языка.

Памятные даты 26 сентября, годовщины и события

В 1934 году в Англии был спущен на воду океанский лайнер "RMS Queen Mary", он стал первым судном водоизмещением более 75 тысяч тонн.

В 1960 году самую длинную речь в истории ООН произнес Фидель Кастро - 4 часа 29 минут.

Читайте также26 сентября: какой сегодня народный праздник и что нельзя делатьВ 1969 году в Англии вышел последний студийный альбом "Битлз" - "Abbey Road".

В 1977 году первый ток дала Чернобыльская АЭС - первая атомная электростанция Украины.

В 1995 году Украина была принята в Совет Европы.

В 2008 году в Монголии была открыта крупнейшая статуя Чингисхана.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 сентября чтит память священномученика Корнилия. В народе день назвали "Корнилий" или "Корнилов день". В старину верили, что это - последний теплый день. И еще одна народная примета - кто 26 сентября что-то потеряет, тот очень скоро пропажу найдет.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя гадать на зеркале, свататься и заключать брак - он не будет счастливым. Лучше не веселиться - потом будете много плакать. Если угостить надоедливого ухажера черной редькой, то он скоро отстанет.

Приметы на 26 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

красная луна - будет ветрено;

ливень - год будет урожайным;

в луже пузыри и бульканье - погода ухудшится.

Именины 26 сентября

Именины у Ильи, Николая, Леонтия, Лукьяна, Петра, Юлиана и Александра.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева