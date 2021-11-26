26 ноября - 330-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 35 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 ноября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются "Черная пятница", Всемирный день информации, День борьбы с ожирением, Международный день сапожника, Всемирный день отказа от покупок.

В Украине - Всеукраинский день логиста, в США - День объедков, Пятница без меха, День наследия коренных американцев, День кукурузы, День слушания, День зубной нити, День "Пообедать над кухонной раковиной", День торта, День "Всегда пожалуйста", в Палау - День семьи, в Индии - День Конституции, День молока, в Аргентине - День юмориста, в Монголии - День провозглашения республики, в Австралии - Девонпорт Шоу.

Памятные даты 26 ноября, годовщины и события

В этот день в 1917 году была основана Национальная хоккейная лига (НХЛ) - профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. В первую формацию вошли клубы: Монреаль Канадиенс, Монреаль Уондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдогс и Торонто Аренас.

Читайте такжеКогда День Святого Николая в Украине: дата праздника, приметы, что подарить детям26 ноября 1976 года в Окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка - "Microsoft".

В 2003 году свой последний полет совершил сверхзвуковой пассажирский британо-французский авиалайнер "Конкорд". Он вылетел из Хитроу, пролетел над Бискайским заливом, совершил проход над Бристолем и приземлился в аэропорту Филтон. Все построенные "Конкорды" сохраняются в различных музеях и экспозициях. Исключения составляют №211, использованный на запчасти в 1982-1994 годах, и №203, разбившийся в 2000 году в Париже.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 ноября чтит память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Он является одним из трех Вселенских святителей. В народе говорили, что на Златоуста все перестает расти, замирает природа, земля покрывается снегом, что напоминает людям о скором наступлении зимы. В народе день назвали "Осенние зяби".

Что сегодня нельзя делать

Постарайтесь не идти на авантюры. Если найдете деньги, то не стоит забирать их себе, отдайте нищему, и святой даст вам их еще больше в будущем. Нельзя болтать дурное, врать и наговаривать.

Приметы на 26 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

порывистый ветер затих к вечеру - в ближайшие дни будет потепление;

днем снежная буря - ночью будет мороз;

выпало много снега - к урожаю зерновых;

звезды ярко мерцают - будет снежная и ветреная погода.

Именины 26 ноября

Именины у Германа, Ивана, Антонина и Никифора.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева