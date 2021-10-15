15 октября - 288-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 77 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день шампанского, Всемирный день мытья рук, Всемирный день студента, Международный день сельских женщин, День здоровья груди, День синдрома дубликации хромосомы, Международный день белой трости.

В США - День ворчуна, День маммографии, День косметолога, День борьбы со СПИДом среди латиноамериканцев, День "Я люблю Люси", День жаркого с фазаном, День мопса, День курицы по-итальянски, День творожного сыра, День грибов, День памяти жертв выкидышей и детской смертности, в Индии - День студента, Праздник "Дашахра", Дурга-пуджа, в Бразилии - День учителя, в Италии - Фестиваль шоколада в Перудже, в Беларуси - День работников фармацевтической и микробиологической промышленности, в Грузии - Праздник "Моцаметоба", в Канаде - День шаурмы, в Тунисе - День эвакуации, в Камбодже - День памяти короля-отца, в Чили - День бабушки и дедушки, в Австралии - Flinders Island Show, в Непале, Бутане - Праздник "Дашайн".

Памятные даты 15 октября, годовщины и события

В этот день в 1570 году был основан город Пхеньян, ныне столица Северной Кореи.

В 1581 году в Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет - "Комичный балет королевы".

Читайте также15 октября: народный праздник и обычаи, что нельзя делатьВ 1582 году папа Григорий XIII ввел григорианский календарь. В Италии, Речи Посполитой, Португалии и Испании за 4 октября этого года последовало сразу 15 октября. В других странах новый календарь вводился намного позднее.

В 1666 году английский король Карл II впервые надел жилет, введя новую моду.

В 1880 году, спустя 632 года после закладки первого камня, было завершено строительство Кельнского собора.

В 1917 году в ходе Первой мировой войны, в Венсене, в окрестностях Парижа, была расстреляна Мата Хари за шпионаж в пользу Германии. Мата Хари (в переводе с малазийского языка - "око новой зари") была хорошо известна в Европе в начале 20 века. Она профессионально исполняла индийские и японские танцы. Выдавая себя за дочь храмовой танцовщицы из Ост-Индии, она выступала в модных салонах Парижа, Монте-Карло, Берлина, Вены, Милана и Мадрида. Пользуясь огромным успехом, Мата Хари считалась самой высокооплачиваемой куртизанкой в Европе.

Но всемирно известным ее имя стало из-за другого таланта: самая красивая женщина Парижа очаровывала мужчин и между делом выведывала у них государственные тайны. Именно это и привело ее к смерти: обвиненная в шпионаже в пользу кайзеровской Германии в военное время, Мата Хари 13 февраля 1917 года была арестована в Париже французской разведкой. Суд над ней, приговоривший ее к смертной казни, прошел при закрытых дверях. Адвокат подал апелляцию, но безрезультатно.

Читайте такжеИменины 15 октября: какое имя дать ребенку и у кого День ангелаИ 15 октября 1917 года на военном полигоне в Венсенне Мата Хари была расстреляна. Большинство историков считает, что вина куртизанки (то есть эффективность ее как разведчицы) была сильно преувеличена. Как утверждают адвокаты, французский военный суд вообще подтасовал факты. Мата Хари действительно "выкачивала" деньги из представителей элиты Германии и Франции, но она никогда не продавала информацию.

По мнению адвокатов, суд над Матой Хари был показательным: Франции требовалось громкое дело, которое продемонстрировало бы, как хорошо работают французские спецслужбы. Была и другая причина: развлечения богатых парижан раздражали французов-обывателей, родственники которых в это время погибали на войне. В 1932 году о ней был снят фильм с Гретой Гарбо в главной роли.

В 1926 году в Киеве был открыт Русский драматический театр - ныне имени Леси Украинки.

В 1928 году немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" совершил первый коммерческий рейс через Атлантический океан.

В 1962 году стартовал "Карибский кризис": началось противостояние между США и СССР из-за советских ядерных ракет, размещенных на Кубе. Конфликт поставил мир на грань ядерной войны. Спустя 13 дней кризис разрешился.

Читайте такжеДень студента 2021 в Украине - открытки и поздравления к потешному праздникуВ 1964 году был введен в действие крупнейший в мире нефтепровод "Дружба".

В 1970 году произошел первый получивший широкую огласку случай угона самолета в СССР. Отец и сын Бразинскасы захватили самолет "Аэрофлота" Ан-24, совершавший рейс Сухуми - Батуми, убили бортпроводницу Надежду Курченко, ранили и других членов экипажа и принудили посадить самолет в Трабзоне (Турция).

Пранас Бразинскас с сыном позже получили документы на новые имена и поселились в калифорнийском городе Санта-Моника. Воздушные террористы так и остались жить в США. Закончилась эта история также трагически, как и начиналась. 5 февраля 2002 года сын убил престарелого 77-летнего отца после очередной ссоры. В итоге за преднамеренное убийство ему дали 16 лет. По статье, по которой осужден Бразинскас-младший, американские законы амнистии не предусматривают. Стоит напомнить, что в советской истории был еще более "громкий" угон самолета - 8 марта 1988 года самолет Ту-154 пыталась угнать знаменитая тогда семья музыкантов Овечкиных. Но это уже совсем другая история.

В 2000 году в Париже на Монмартре открыли "Стену Любви". В День всех влюбленных у стены совершается символический акт – массово выпускают белых голубей.

В 2003 году в Китае был запушен первый космический корабль с космонавтом на борту - "Шэньчжоу-5".

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 октября чтит память мученика Киприана и мученицы Иустины. Другие названия праздника: "Киприан и Устинья", "Куприянов день", "День Устиньи", "День очищения от наваждений".

Что сегодня нельзя делать

Если вы в этот день заболеете, то можете не волноваться - скоро пойдете на поправку. Но вот новые дела нельзя начинать, они провалятся. Не надевайте яркую одежду, чтобы не привлечь к себе сглаз и порчу.

Приметы на 15 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утром иней - погода в ближайшие дни будет сухой и солнечной;

весь день идет дождь - зима будет холодной;

утром тихая погода - к вечеру стоит ждать похолодания.

Именины 15 октября

Именины у Андрея, Анны, Давида, Константина, Кассиана, Петра, Феоктиста и Бориса.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева