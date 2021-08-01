1 августа - 213-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 152 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 июля Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день прощения, Международная неделя клоунов, Международный день консервирования, Международный день "чайлдфри", День экстрасенсорики, Международный флешмоб женственности, Всемирный день борьбы с раком легких, Международный день игры "Маджонг", Международный день вина "Альбариньо", День планировщика, Всемирная неделя грудного вскармливания, Всемирный день скаутского галстука.

В Украине - День инкассатора, День Воздушных Сил ВСУ, в США - День государственности штата Колорадо, День подруги, День сестры, День дружбы, День кремового пирога с малиной, День американской семьи, День осведомленности доноров национальных меньшинств, День уважения к родителям, День домашнего пирога, День человека-паука, День приютских собак, День куклы, Детский день, в Таиланде - День тайских женщин, в Конго - День родителей, в Казахстане - День работников транспорта, в Перу, Эквадоре - Праздник Матери-Земли, в Британии - День Йоркшира, в Азербайджане - День азербайджанского алфавита и языка, на Ямайке, в Барбадосе, Тринидаде и Тобаго - День эмансипации, в Бенине - День независимости, в Китае - День народно-освободительной армии, в Швейцарии - День конфедерации, на Соломоновых островах - День провинции Гуадалканал, в Польше - День памяти жертв Варшавского восстания, в Британии - День Миндена, в Ирландии - Праздник урожая "Лугнасад", День Ламмас.

Памятные даты 1 августа, годовщины и события

В первый день последнего летнего месяца был открыт кислород. Это произошло в 1774 году, благодаря английскому химику Джозефу Пристли. Он получил кислород путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Пристли направлял на это соединение солнечные лучи с помощью мощной линзы. Ученый сразу не понял, что открыл новое вещество. Посчитал, что выделил одну из составных частей воздуха и назвал этот газ "дефлогистированным воздухом". Об этом он сообщил выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. Тремя годами ранее, в 1771 году, кислород получил шведский химик Карл Шееле. Он прокаливал селитру с серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Шееле назвал этот газ "огненным воздухом" и тоже сообщил о своем опыте "наставнику" Лавуазье, который окончательно во всем разобрался. Так что первооткрывателей кислорода – трое, и это неоспоримый факт.

Читайте такжеИменины 1 августа: у кого День ангела сегодня и кто отмечает имениныВ этот день в 1965 году впервые была исполнена песня Пола Маккартни "Yesterday".

В 2001 году в Германии вступил в силу закон о зарегистрированных гражданских партнерствах. К сегодняшнему дню закон претерпел множество изменений, и к 2017 году правовой статус однополых гражданских партнерств был практически уравнен с обычным браком между мужчиной и женщиной. Закон об однополых браках вступил в силу 1 октября 2017 года. С этого момента заключение новых гражданских партнерств в Германии невозможно, однако ранее заключенные союзы продолжат свое существование в прежнем статусе и могут, по заявлению, быть преобразованы в брак.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 августа чтит память святой Макринии Каппадойкийской (Мокрины). Считалось, что 1 августа обозначает конец лета и всего, что с ним связано.

Что сегодня нельзя делать

Избегайте суеты и шумных компаний.

Приметы на 1 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дождь - сев озимых будет удачным;

сухая погода - такие дни простоят долго;

падает много звезд - скоро придут сильные ветры.

Именины 1 августа

Именины у Романа, Серафима, Евгении, Дмитрия и Степана.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева