Православный праздник сегодня - день памяти святого Маврикия и его 70 воинов-мучеников Апамейских.

7 марта православные почитают память мучеников Апамейских - Маврикия и 70 святых. УНИАН рассказывает, что можно делать 7 марта, а что категорически запрещено.

Народный праздник 7 марта 2023 так и называется - Маврикиев день.

Церковный праздник 7 марта - день памяти святого Маврикия и его 70 воинов-мучеников Апамейских

Маврикий родился и жил в III-IV веках в Сирии, в городе Апамее. Интересно то, что сам он был военачальником, а христианство исповедовал тайно. Но об этом все равно стало известно: когда в городе начались религиозные гонения, то Маврикия и его сына судили. Так как подсудимые отказались отречься от веры, их приговорили к пыткам.

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70 воинов Маврикия решили разделить судьбу своего командира - всех их подвергли жестоким наказаниям: избивали и бросали в костер, а затем обмазали медом и оставили на болоте, где их в течение десяти дней жалили комары и оводы. Маврикия и его воинов похоронили с почестями, частицы их мощей сейчас находятся на Кипре.

Приметы на 7 марта

Обычно в этот день готовились к посевной, а по приметам дня судили, какой будет погода:

если 7 марта холодно - лето будет дождливым;

ласточки и грачи прилетели - настоящее тепло принесли.

день солнечный - год будет теплый;

7 марта сухо - осень будет погожая;

если метель или вьюга - весна затянется.

Также в этот день следили за птицами: если увидеть, как грачи вьют гнезда, то постигнет нежданное счастье.

Что можно делать 7 марта

Считалось, что если сегодня посадить капусту, то можно собрать хороший урожай. Чтобы в доме был достаток, нужно подкормить прилетевших птиц, а увидев ласточку, нужно умыться молоком - дольше останешься молодым. Запоминали сны, приснившиеся на 7 марта - они обязательно сбудутся в течение полугода.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещалось заниматься домашними делами: стирать, гладить, вышивать, а особенно мести и мыть полы - чтобы ненароком не вымести из дома счастье. Нельзя вытираться чужим полотенцем - можно забрать на себя чужие проблемы. Также сегодня категорически нельзя ворожить и проводить обряды на любовь и другие магические ритуалы - иначе можно навлечь болезни на родных и близких и разочарования.

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