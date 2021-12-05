Какой православный праздник 5 декабря отмечают верующие - читайте на УНИАН.

Архипп и Филимон были апостолами из 70, святой Павел прозвал их обоих своими подвижниками. Архипп был епископом в Колоссах, в одном из богатейших и знатных народов Малой Азии.

Читайте также5 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьФилимон был колосским гражданином, когда принял христианскую веру, его дом стал пристанищем для православных. Вместе со своей женой и другими неравнодушными он помогал больным и нищим, проповедовал Христову веру. Во время одного из гонения на христиан, язычники убили Архиппа, Филимона и его жену.

В честь памяти святых сегодня отмечается народный праздник 5 декабря - Филимонов день.

Православный праздник 5 декабря - день памяти праведного Михаила

Михаил жил в IX веке и с детства отличался невероятным благочестием, интересовался христианством и горячо любил Бога. Достигнув совершеннолетия, поступил на военную службу. В 25 лет одержал победу над арабами, известен не только этим поступком - однажды Михаил спас девушку от речного чудовища. Вскоре после того случая святой скончался.

Приметы 5 декабря

тепло в этот день - зима будет долгой и снежной;

луна в кольце - наступят морозы;

вода в проруби выше льда - к оттепелям осадкам в виде дождя.

Что сегодня нельзя делать

5 декабря церковь запрещает ругаться, сквернословить и обижаться. Также нельзя отправляться в путешествия - дорога будет неудачной. Одалживать что-нибудь не спешите - отдадите свое счастье.

Что можно делать 5 декабря

В старину у славян была традиция - люди готовили целебные настои и заваривали травы, которые можно было найти только в лесу под снегом. Верили, что такое снадобье избавит их от любой болезни. В этот день было принято жарить барашка или рыбу, собираться всей семьей, приглашать родственников и друзей. Наши предки верили, что богатый стол и шумная компания привлекут в дом хозяина благополучие и достаток.

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Автор: Кристина Кащавцева