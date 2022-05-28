Что можно делать 28 мая, а какие действия запрещены по народным поверьям - узнайте на УНИАН.

Пахомий Великий жил в IV веке и был известен своими благими делами по отношению к православной церкви. Родился святой в Египте, а после обращения ко Христу прославился многими подвигами. К примеру, именно он устроил для отшельников иноческую жизнь на берегах Нила и сам стал для них примером. Его называют основателем иноческих монастырей в Египте.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 28 мая - Пахом Теплый.

Православный праздник 28 мая - день памяти преподобного Исайи

Святой Исайя родился близ Киева в семье благочестивых христиан, в малых летах поступил в Киево-Печерскую обитель. В 1062 году в награду за благочестивую жизнь был поставлен игуменом Дмитриева монастыря, а затем епископом в Ростове. Всячески боролся с идолопоклонниками, поддерживал верующих в их силе духе и советовал молитвы для избавления от искушений. Скончался в 1090-м году, а мощи его признаны нетленными и чудотворными.

Приметы 28 мая

багряный восход сегодня - лето будет жарким, возможны пожары;

ласточки возвращаются с юга - к теплой погоде;

в воздухе летает паутина - скоро наступит жара;

радуга после дождя - больше не будет осадков.

Во снах, приснившихся в ночь с 27 на 28 мая, нужно обращать внимание на услышанные слова.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату после обеда нельзя ничего сажать на огороде, иначе урожай не взойдет. Если вам нужно посеять какие-то культуры, то лучше делать это до полудня. Незамужним девушкам не рекомендуется рассказывать кому-либо о своих планах - ничего сбудется. Постарайтесь в эту дату не вытираться чужим полотенцем - есть риск забрать себе проблемы человека.

Что можно делать 28 мая

Славяне в эту дату засевали после оставшейся пшеницей, также было принято высаживать огурцы. Также можно и нужно убраться в придомовых территориях - привести в порядок сараи, помещения для скота и другие хоз.постройки.

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