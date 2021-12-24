Что можно и нельзя делать в православный праздник 24 декабря - читайте на УНИАН.

Даниил родился в V веке по молитвам матери, у которой долго не получалось родить ребенка. Когда ему было 5 лет, родители хотели отдать его в монастырь, но игумен отговорил их. Достигнув двенадцатилетнего возраста, Даниил сам стал иноком. Трудная монашеская жизнь не удовлетворяла парня, он искал больших подвигов. Узнав, что святой Симеон подвизался на столпе, Даниил отправился к нему и получил благословение на подвиги.

Девять лет прожил Даниил в заброшенном языческом храме и однажды ему далось видение столпа. Святой счел это знаком Божьим, возвел столп и подвизался на нем. Вынес многие испытания, в итоге получив от Господа дар прозорливости и чудотворения, дал множество предсказаний. Умер в 91 год.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 24 декабря - Данила и Лука.

Православный праздник 24 декабря - день памяти Никона Печерского

Читайте такжеИменины 24 декабря: у кого День ангела и как назвать ребенка сегодняНикон Сухой жил в конце XI - начале XII века, происходил из семьи знатных и богатых киевлян. В 1096 году, когда было нападение половцев на Киев, его вместе с другими монашескими семьями Киево-Печерской лавры. Зажиточные киевляне хотели выкупить своих родных, но Никон отказался.

Он решил, что Господу угодны его страдания и стойко переносил все муки, которые половцы ему отвели. Три года Никона истязали голодом, жаждой и насилием. В результате иссох из-за истечения кровью от мук в плену - отсюда и прозвище "Сухой".

Приметы 24 декабря

сколько снега на Никона - столько травы будет весной;

сороки громко стрекочут - скоро похолодает;

белки в одном дупле ютятся - ждать сильных морозов;

вороны кружат и не могут найти места - надвигается буря.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что в течение всего дня лучше без особой надобности никуда не выходить. Также лучше лечь спать как можно раньше, иначе темные силы ночью будут мучить человека.

Что можно делать 24 декабря

Православные верующие в этот день могут помолиться святым о здравии и благополучии. Славяне в такую дату совершали обряды и защищались от нечистой силы. Например, люди прятали веники в чулан, а доставали только утром, трижды наложив на них крестное знамение.

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