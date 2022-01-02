Какой православный праздник 2 января отмечают христиане - узнайте на УНИАН.

Согласно преданию, когда Игнатий был младенцем, Господь положил на него руку и озвучил свое предсказание людям. Именно поэтому Игнатия прозвали Богоносцем. Во времена правления императора Траяна, который приказал совершать жертвоприношения языческим богам, Игнатий выступил против. За это его приговорили к смерти к отправили в Рим. Там он вышел на арену и исповедовал христианство, а после его растерзали львы.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 2 января - Гостевик.

Православный праздник 2 января - день памяти Иоанна Кронштадтского

Иоанн родился в 1829 году в бедной семье, его предки были священниками. Мальчик часто болел, мать молилась за его здоровье а он, слушая ее, сам учился обращаться к Богу. Отец часто брал его с собой в церковь и воспитал в Иоанне любовь к богослужению.

Читайте также2 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьМальчик закончил приходское училище, потом духовную семинарию, женился на девушке и оба супруга приняли подвиг девства. Был назначен ключарем Андреевского собора в Кронштадте, где в темницах утешал преступников, помогал нищим, лечил больных. По его инициативе был создан Дом трудолюбия - благотворительная организация для бездомных.

Иоанн Кронштадтский прославился, как человек, который буквально ухватился за ризу Господа и молится ему о помощи. В городе стали происходить чудеса, люди приходили за помощью к святому, а храм всегда был переполнен - на литургиях присутствовало свыше 6000 человек. Известно, что к нему даже приходил император Александр III, которого Иоанн, увы, не смог спасти от смерти. Скончался святой в 1908 году.

Приметы 2 января

какая погода на Игната - такой она будет и в августе;

идет снег или дождь - к урожайному году;

громко щебечут синицы - наступят холода.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь в этот день строго запрещает брать взаймы, иначе можно обречь себя на бедность. В народе люди 2 января не чинили обувь, так как верили, что подобные действия укорачивают жизнь. Пускать домой бедных и больных тоже не рекомендуется.

Что можно делать 2 января

Издавна эта дата была посвящена дому - месту, где человек родился, вырос и получил благословение на всю жизнь. Именно поэтому верующие сегодня молятся Игнату о защите от недругов и злых сил.

Славяне 2 января активно готовились к Рождеству. Необходимо до праздника выбрасывать всю битую посуду, составлять меню и соблюдать Рождественский пост.

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