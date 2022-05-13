Апостол Иаков был родным братом Иоанна Богослова, сыном рыбака Зеведея и Саломеи. В тот день, когда они с братом ловили рыбу, Господь наш призвал их ко служению и с тех пор они везде следовали за ним. Иаков проповедовал, в основном, в Испании, а затем вернулся в Иудею, чтобы прославлять истинную веру. Достиг успеха - философ Гермоген и его ученик Филипп крестились. Во времена гонения на христиан апостол Иаков был казнен мечом.
В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 13 мая - Яков теплый.
Православный праздник 13 мая - день памяти святителя Доната
Святой Донат прославился, как епископ города Эврии, а также чудотворец, который при жизни помог многим нуждающимся. Известно, что в месте, где люди страдали от нехватки воды, он, помолившись Богу, сотворил источник. Также имел способность воскрешать мертвых, чем иногд пользовался по просьбам людей. Жил и творил Донат в IV веке.
Приметы 13 мая
- летают майские жуки - ждать засухи;
- ночь без звезд - к сильным ливням;
- погода теплая и влажная - будет хороший урожай хлеба;
- град 13 мая предвещает частую непогоду летом.
Сон, приснившийся в ночь с 12 на 13 мая, нельзя никому рассказывать
Что сегодня нельзя делать
Согласно народным приметам, в этот день лучше не отправляться в путешествие и не садиться за руль. Также нежелательно устраивать праздники и веселиться, иначе скоро обретете проблемы. В эту дату лучше руководствоваться разумом и стараться не поддаваться эмоциям, иначе рискуете совершить то, о чем будете жалеть.
Что можно делать 13 мая
Сегодня можно помолиться святому Иакову о здоровье, о защите близких, о семейном благополучии. Также рекомендуется посвящать время себе, заниматься любимым хобби и проводить день в расслабленном состоянии. Не надевайте 13 мая темную одежду и не общайтесь с малознакомыми людьми, чтобы не привлечь к себе негатив.