В этот день православная церковь отмечает несколько важных дат.

День памяти апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника. Сила и Силуан проповедовали вместе с апостолом Павлом. Сила стал епископом в Коринфе, а Силуан - в Солуни. Крискент проповедовал в Галатии и Галлии, а после был казнен за веру императором Траяном. Апостол Епенет был епископом в Карфагене. Апостол Андроник проповедовал с помощницей и принял веру раньше апостола Павла. Многих людей он обратил в христианство, а затем принял мученическую смерть от рук язычников.

В народе сегодня отмечают праздник "Силин день" в честь памяти апостолов.

Церковный праздник 12 августа - день памяти мученика Иоанна

Иоанн был воином при Юлиане Отступнике. Император послал отряд, чтобы преследовать христиан, но так как Иоанн сам верил во Христа, он помогал православным, как мог: деньгами, одеждой, пищей. Юлиан узнал о деяниях воина, вызвал его в столицу и заключил в темницу. После смерти императора Иоанн был освобожден и всю свою жизнь посвятил помощи людям. Поэтому сейчас ему молятся о своих нуждах.

Читайте также Именины 12 августа: кто празднует День ангела и как назвать ребенка Праздник 12 августа - преподобного Германа Соловецкого

Герман жил на берегу реки Выги. Однажды к нему пришел святой Савватий, они вместе перебрались на Соловецкий остров и там подвизались на шесть лет. После смерти Савватия герман взял себе другого сподвижника - Зосиму.

Вместе они строили Соловецкую обитель, Герман ездил в Новгород за книгами для монастыря и с другими прошениями. Умер в преклонных летах, мощи его признаны нетленными.

Приметы 12 августа

звезды сильно мерцают перед рассветом - к обильным осадкам;

в воздухе летает паутина - солнечная погода еще долго продержится;

если погода ветреная и дождливая, то дожди будут идти еще долго;

если прохладно, то осадков в ближайшее время не будет.;

сон с 11 на 12 августа - вещий, исполнится в течение 10 дней.

Что сегодня нельзя делать

отказывать в помощи нуждающимся (людям или животным);

проводить любые процедуры с острыми предметами;

рассказывать, если приснился дурной сон;

переедать.

Что можно делать 12 августа

В этот день принято есть ежевику и готовить из нее различные блюда. Польза ежевики известна давно, кроме того, эта ягода очень вкусная. В этот наши предки начинали посев озимых. Считалось, что хлеб, посеянный на Силин день, хорошо уродится.

Если 12 августа собрать лопух, высушить на печи и прикладывать на три Спаса к больными суставам, то боль пройдет.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева