Узнавайте на УНИАН, как повестить гирлянду в доме, чтобы создать новогоднее настроение.

На Новый год 2023 принято украшать елку яркими огоньками. Однако гирляндой можно украсить не только дерево, но и само жилье. С гирляндой дом наполнится уютом, а все обитатели зарядятся новогодним настроением. УНИАН назвал 8 лучших идей того, как повесить гирлянду в доме.

Ранее мы рассказывали, как починить гирлянду и не покупать новую, если некоторые лампочки перегорели.

Как закрепить гирлянду на стене

Перед тем, как выбрать способ украшения дома гирляндами, нужно узнать, как закрепить гирлянду на стене. Есть несколько способов сделать это, не испортив обои.

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Скотч - самый простой и дешевый, но не всегда эффективный метод. Скотч приклеивается не ко всем поверхностям. Также есть риск, что после снятия на поверхности останутся кусочки скотча

- самый простой и дешевый, но не всегда эффективный метод. Скотч приклеивается не ко всем поверхностям. Также есть риск, что после снятия на поверхности останутся кусочки скотча Канцелярские кнопки почти не заметны, но немного портят обои.

почти не заметны, но немного портят обои. Силиконовые присоски хорошо подходят для стекла, плитки в ванной или керамики, но бесполезны на обоях. В хозяйственных магазинах можно купить присоски с крючками и без.

хорошо подходят для стекла, плитки в ванной или керамики, но бесполезны на обоях. В хозяйственных магазинах можно купить присоски с крючками и без. В хозяйственных магазинах можно купить специальные универсальные крючки для гирлянд , которые состоят из крючка и липкой поверхности.

Волшебное деревце

Красивая идея для тех, у кого есть большие и пышные растения в горшках. Развесьте гирлянду на ветки растения, а также обмотайте сам горшок. Декор выглядит сказочно и красиво, как будто на кусте сидят светлячки.

Святящееся зеркало

Гирлянда вокруг зеркала создает атмосферу таинственности и волшебства. Сияние огоньков отражается на лице, и каждый, кто взглянет в такое зеркало, будет чувствовать себя привлекательнее.

Свисающая гирлянда

Очень красиво смотрится гирлянда, которая свисает с подоконника на пол. Часть огоньков можно разложить по полу. Такой декор позволяет оформить "волшебный уголок" в доме.

Яркая лиана

Полки на кухне или в гостиной как будто созданы для того, чтобы развесить на них огоньки. Не очень практичное решение, но невероятно эффектное и простое в исполнении.

Гирлянда на кухне

Гирлянду можно развесить на стене на кухне или в гостиной, возле стола, за которым будут сидеть гости. Такой декор всегда будет на виду и добавить немного огонька в праздник.

Декор для мебели

Яркие огоньки можно закрепить на верхушке мебели, например, на шкафу, стеллаже или верхушке дивана. Это добавит уюта и волшебства в комнату.

Яркий занавес

Передайте яркий привет внешнему миру, развесив гирлянду на окне. С наступлением вечера огоньки ярко засверкают и осветят всю комнату.

Панно для спальни

Добавить уюта и праздничного тепла в спальню можно с помощью обычной гирлянды. Гирлянду можно развесить на стене или закрепить на потолке, чтобы яркие нити свисали над кроватью.

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