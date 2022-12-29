Почему на гирлянде горят не все лампочки и как можно реанимировать новогоднее украшение - узнайте в материале УНИАН.

Новогодней гирляндой можно украсить не только елку, но и вообще всю квартиру - люди вешают ее на стены, на карниз, протягивают под потолком или вдоль плинтуса. Однако, иногда доставая гирлянду, купленную в прошлом году, оказывается, что она не работает. УНИАН расскажет, почему не горит половина гирлянды или некоторые лампочки, и как это быстро исправить.

Ранее мы говорили о том, что делать, если придется встречать Новый год без света - какой метод освещения выбрать в таком случае.

ВАЖНО: помните о том, что неосторожное обращение с любыми электрическими приборами может привести к их поломке или удару током. УНИАН рекомендует соблюдать технику безопасности, а если у вас нет опыта взаимодействия с подобными устройствами, лучше отнести их в ремонтную мастерскую.

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Почему гирлянда-штора не горит - причины

Гирлянда-штора или любой другой вид такого девайса может неприятно порадовать при включении - окажется, что лампочки вообще не горят. Причин такой ситуации несколько:

На гирлянде оборвался провод

Зачастую, контакты повреждаются возле вилки или внутри блока управления. Сначала попробуйте пошевелить провод у вилки. Если огоньки засветились, значит, проблема найдена - вам нужно разобрать контроллер и заменить кабель.

Если же вышеуказанные действия не помогают и гирлянда не работает, скорее всего, дело в кабеле питания. Вооружитесь паяльником, откройте крышку блока и отпаяйте два провода, идущих к плате. Их нужно заменить рабочим проводом с вилкой - этот способ должен помочь.

Вышли из строя диоды

Диодный мост может сломаться, к примеру, из-за скачков напряжения. В таком случае на плату не будет подаваться питание, а огоньки перестанут гореть. Проблема решается с помощью мультиметра - им нужно проверить все диоды и заменить неработающие на исправные.

Чаще всего, именно эти две поломки могут стать причиной неработающей гирлянды. Если вы хотите починить ее самостоятельно, а не покупать новую, действуйте аккуратно и по инструкции.

Как починить гирлянду на батарейках, если она горит не полностью

Если у вас не работает часть гирлянды, то есть, не горит один из цветов, в таком случае причина, скорее всего, кроется в обрыве веток. Вам нужно отделить неработающую ветку от остальных и внимательно осмотреть провод. Зачистить его, припаять заново и, для верности, закрепить горячим клеем.

Сгоревший светодиод найти сложнее - придется проверять каждый с помощью мультиметра. Когда найдете неработающие, их можно заменить или вообще убрать (соединить концы веток между собой и заизолировать).

В общем, починить гирлянду можно, даже если порвался провод, без паяльника, однако, это сделать почти нереально. Учитывайте этот момент, когда будете приступать к ремонту - если не умеете обращаться с паяльником, то лучше отнести гирлянду в ремонт.

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